中国财政支出结构固化弊端愈发明显 需从决策、制度、技术分别施策--专家

路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。

中国财政学会和中国财政科学研究院周日举办“优化财政支出存量结构，促进供给侧改革”专题研讨会，参会专家们指出，财政支出结构固化，导致支出刚性和资金低效、漏损，压缩了财政空间，收支矛盾和风险加大。

所谓财政支出结构固化就是所有支出项目资金上只增不减，资金分配结构固化、僵化，缺少统筹空间和弹性的一种状态。这个表象背后反映了财政资金分配的路径依赖，实质是部门利益的藩篱难以打破，政府治理出了严重问题。

参会专家们分析指出，中国财政支出结构固化表现在多个维度、多个层次。横向看，财政总体支出规模、按功能分类的重点支出、部门及项目层面多个层次存在结构固化、僵化情况；资金分配渠道看，部门“二次分配权”、专项转移支付的“部门条条分配”以及一些专项使用方式的僵化，说明分配渠道存在固化问题。

纵向时间维度看，功能分类的重点支出、部门和项目都存在固化强化的趋势；财政体制角度看，中央、地方基本支出和项目支出结构差异，从另一个侧面反映了支出结构固化问题，越到基层保基本支出压力越大，本级安排项目支出能力有限，财政空间越小；转移支付规模不断增长，特别是专项转移支付按部门条条分配，压缩难度大，结构固化问题突出。

根据财政部数据，2016年，中国一般公共财政收入16万亿元人民币，比上年增长4.5%，增速比上年低1.3 个百分点。一般公共财政支出18.8万亿元，比上年增长6.4%，增速比上年低6.8个百分点。收支相抵，财政支大于收2.8万亿元，比上年多0.5万亿元。

**成因及解决之道**

在财政收支压力加大的背景下，探讨财政支出固化的原因及解决之道，以提升财政资金的使用效率显然更具现实意义。

专家们指出，导致支出固化的原因一是政府治理机制不健全。政府与市场、政府与社会治理不完善，政府职能边界和合理支出缺乏决策机制，“越位”、“缺位”问题依然突出，导致财政支出、社会福利水平超越经济发展阶段刚性增长；政府内部治理机制不完善，部门利益藩篱难以破除，导致部门支出呈现个体理性、合成谬误的情况。

二是法定“挂钩”和体制等因素是支出结构固化的制度性原因，法定“挂钩”或刚性“提标”政策强化了财政支出结构固化，但总量调整与结构优化不同步，转移支付规模过大、专项过多、依部门条条分配资金加剧了支出结构固化。

三是零基预算理念及绩效管理缺失是财政支出固化的技术原因。四是经济和财政高增长时期过高承诺形成支出结构固化。

而打破财政支出固化则是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手。专家们就建议从决策、制度、技术三个层面分别施策。

决策要解决政府治理问题，处理好外部与市场和社会的治理关系，敢于打破利益藩篱和社会福利刚性增长倾向，树立过紧日子的根本方针，处理好政府间和政府部门间的治理关系，统一预算权，提升预算决策层次，完善决策机制。

制度层面要创新预算制度安排和政策体系，完善政府职能，调整政府机构，破除“挂钩”机制、专款专用等维持支出结构固化的制度和政策束缚，加强资金统筹，同时要明晰专项转移支付的定位。

技术层面则要改革预算方法，强化零基预算理念和绩效管理，加快推进支出分类改革，保障重点支出、压缩一般支出，提升基层预算管理能力，防止固化问题延续或再生。

通过决策、制度、技术层面统筹协同推进，分策应对，进一步调整和优化财政支出结构，实现预算安排和使用的科学化与合理化，从根本上消除财政支出结构固化弊端，为财政促进供给侧结构改革扩大空间。（完）