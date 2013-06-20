专家称中国新股发行制度改革有进步但问题更多

* 新股发行制度改革问题比进步多，投资者利益无人保护

* 改革不配套，预埋股市泡沫风险

* 还应结合二级市场，退市，再融资等配套改革举措

作者 沈燕

路透北京6月20日 - 距中国证监会发布的进一步改革新股发行体制意见征求意见稿还有一天时间。中国知名经济学家、东南大学经济管理学院名誉院长华生对此举评价是问题比进步多，虽然新规改革方向朝向市场化迈进一步，但由于改革措施不配套，隐患更多。

他在周四接受路透专访时将此概括为两个进步三个问题，而最大的问题是此次改革的受益者是承销商和发行人，体现不出对投资人利益的保护，加之市场化改革措施不配套，势必给中国股市积聚更大的泡沫。

“股市本来就是虚拟经济，从宏观面看应该是为实体经济服务，但我们的制度设计却不是这样，这么多年资本市场的并购重组只看到壳资源，却不考虑为真正的行业并购产业重组提供金融杠杆服务。”华生一针见血地指出，“包括此次的新股发行制度改革，也是问题多多，好比一个扭曲的树上结了一个歪果子，而最终仍需投资者买单。”

他进一步指出，前一次资本市场改革的核心是解决股权分置即产权问题，其后让股市焕发了一阵活力，而此次要解决整个发行审批制度的市场化问题，只盯住一级市场却忽略二级市场，再融资，退市等相关问题，无疑是缘木求鱼，这从近期股市的持续下跌已能看出市场的反应。

“中国股市至少还有一至两年，甚至更长的结构性去泡沫化过程，而此次的新股发行改革可能会延长这一过程。”华生不无忧虑地称。

深化新股发行体制改革是促进资本市场健康发展的关键。中国证监会网站6月7日刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中重点改革举措包括申报即预披露、IPO在审企业可申请先发行公司债、引入主承销商自主配售机制等。

证监会称，在深入调查研究、广泛听取市场意见的基础上，制定了《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）》，并向社会各界公开征求意见。反馈截止时间周五(6月21日)前。

由于担心IPO的重启，中国股市近期跌势不止。沪综指.SSEC周四收跌2.77%，创下自去年12月13日以来的收盘新低。

**IPO改革有进步更有问题**

华生曾对上一轮中国资本市场股权分置改革作过深入研究，对于此次新股发行制度的改革，他认为进步体现在两方面，包括市场化程度推进，即IPO定价由去年的行政参与定价又再次回归到市场化定价，特别是加大中介机构责任并形成制度安排，相当于提高上市无形门槛，这是新办法的最大亮点。

“中国新股发行制度改革已经历了好几轮，反反复复兜兜转转地在市场化和行政干预间徘徊，此次的改革是将新股发行定价权交由发行人和承销券，赋予他们更多的权利，可以协商定价，向市场化方向走了一步。”他称。

根据征求意见，改革新股发行定价方式，发行价格由发行人与承销的证券公司自行协商确定。发行人应与承销商协商确定定价方式，并在发行公告中披露。

在打击资本市场造假方面，征求意见也有明确规定，强化发行监管与稽查部门的联动机制。从申请文件被行政受理时点起，发行人及相关中介机构即需要对申请文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。审核中发现涉嫌违法违规重大问题的，立即移交稽查部门介入调查。

尽管有进步，但问题更多。华生不无忧虑地指出，为抑制发行价过高新规对减持方面作出严格规定，要这在中国目前不完善的资本市场前提下有一定现实意义，但同样蕴含着很大的问题。

中国前一次的新股发行改革最大看点也是市场化，引进询价方式确定发行价格，这一看似市场化的方法却导致新股发行出现三高，即高发行市盈率、高发行价、高开盘价导致新股破发率高企，通过股市提款机成就了许多富豪梦。而新股发行中的“三高”问题也成为众矢之的。

此次的征求意见明确指出，发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员应在公开募集及上市文件中公开承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

这一旨在抑制新股三高的做法却又蕴含了新的不公平。“这么搞就会把发行价降低，而发行价降低的好处最后是给了承销商，虽然国际通行的做法是把这个权利给券商，但问题是国际上并没有把发行价人为压低的做法，直接把中国特色和国际接轨捆在一起接轨是一定会出问题的。”

他进一步分析称，表面看新股发行自由定价，但又规定发行价高了不准减持，在给券商很大的权力同时也给了很大的寻租空间，相互间是不配套的。

他指出，即然采取中国特色，规定股价低于发行价不让减持，那就应该有配套的措施，即选择按市值配售的配套措施，把发行价压低的好处给二级市场投资者而不是承销商。“但目前看却是一个错误的匹配。”

华生指出，第二个问题是新股发行改革只围绕一级市场定价，却忽略了二级市场的定价。通常都是根据二级市场定价测算一级市场定价，现在中国的二级市场是小盘股高溢价，大盘股低估值，股价完全是扭曲的，这与小盘股风险高所以估值低，大盘股稳定估值高的国际市场完全背离。

“在市场扭曲的前提下只要恢复发行就是泡沫化的发行，特别是创业板的发行，二级市场市盈率都50-60倍，一级市场怎么可能降下来呢？现在不考虑二级市场就盲目恢复发行，特别是加大小盘股的发行就会加大市场泡沫化，其代价最终一定是投资者承担的。”华生称。

他指出，眼下的改革与当年股权分置改革有点类似，股权分置改革解决了产权问题，而第二步股改是解决股票审批制度扭曲市场问题。现在在香港，台湾上市的很多中小公司都想回归A股，就是看中A股市场的高估值，“在目前小盘股泡沫化严重的情况下，二级市场怎么可能不成为新股发行的提款机呢？”

华生认为，要解决股市泡沫化严重的问题，市场化发行倒是首先应从股份已经与国际接轨的大盘股开始，因为大盘股的市盈率通常也就十倍，而二级市场上更低，许多H股已经倒挂，因此市场化发行应先从大盘股开始，而不是泡沫和炒作严重的小盘股。

此外，他指出第三个问题是新股发行改革是一个整体，不仅仅是新股的问题，还涉及到老股，再融资，退市等。当年新股发行改革出现“三高”就是因为不配套，此次改革依然存在这个问题。

“现在需要像当年股权分置改革一样，核心解决整个股票发行审批体制问题，要从初次发行，到再融资到退市等，都要有一整套的改革配套举措，而不只顾头不顾脚，特别是不能被既得利益集团牵着鼻子走。”华生称。（完）

(审校 杨淑祯)

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