建议在条件适合时扩大人民币波幅 将韩元等加入CFETS货币篮子--专家

路透北京9月28日 - 中国人民大学重阳高级研究员魏本华周三称，在汇率改革方面，人民币汇率每日2%的波幅虽然给市场提供了调整空间，但有时候仍显得相对窄一些，可以在条件适合的时候考虑进一步扩大波幅，并建议逐渐在外汇交易中心的货币篮子中增加一些与中国贸易比较密切的其他货币品种。

曾担任国家外管局副局长的魏本华在2016年供应链金融高峰论坛上指出，CFETS人民币汇率指数的货币篮子目前包括13种货币，基本上包括了跟中国贸易紧密国家的货币，但像韩国元、南非的兰特、印度的卢比和巴西雷亚尔还没有包括进来，而这几个国家跟中国贸易和投资比较密切，未来应在篮子中逐渐增加这些与中国有紧密经济贸易关系的国家货币。

“中国是一个有庞大人口的大国，我们的改革就应该循序渐进，如果大家对现存制度不满意认为要加以改进的心情是可以理解，但像俄罗斯式休克疗法、震荡性的改革并不适合中国的国情。”他指出。

他强调，未来人民币汇率改革发展的终极目标是就是要保持均衡水平上的合理稳定，为经济金融提供稳定的环境。对于未来人民币汇率趋势，央行强调继续完善人民币汇率形成机制，加上中国经济发展情况是良好的，长远看不存在人民币长期贬值的基础。

之前人民币汇率稳定面临的挑战包括，离岸汇率与在岸汇率有时候价差比较大，但汇率改革之后出现了缩小的势头，而人民币加入SDR对人民币汇率未来稳定发展是一个更有利的因素，因为特别提款权这种机制和人民币与其他货币的稳定组合在国际金融市场上将发挥正面的稳定作用。

此外，在“一带一路”和人民币国际化推进方面显示了积极现象，人民币成为“一带一路”沿线国家官方储备的币种，包括SDR债券的发行，都有利于人民币在未来形成在合理均衡水平上基本稳定的发展趋势。

魏本华强调，推动供应链金融发展需要良好的宏观经济金融环境，具体而言，需要完整的金融体系，包括央行有效的金融监管，个体微观主体的效率很高，成熟的金融市场、有效的结算机制，更重要的是在市场化的利率和汇率环境下运行，这样市场才不会扭曲，金融机构才能健康持续发展。（完）