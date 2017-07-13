中国经济底部企稳态势日渐明朗 仍需高度重视矛盾和问题--专家

路透北京7月13日 - 人民日报周四刊登专家的文章称，从短期宏观经济运行看，订单、价格、企业存货和投资等一些快变量和先行指标表明市场预期向好、经济景气度上升；从中长期宏观经济发展态势看，产业结构优化和消费结构升级等有利于经济平稳健康发展的因素正在释放积极信号。

该篇署名中国宏观经济研究院马晓河和杜飞轮的文章称，虽然中国经济向好势头不减，但经济发展长期积累的深层次结构性矛盾尚未得到根本性缓解，部分领域风险隐患仍在积聚。保持经济平稳健康发展，需要正确认识和高度重视经济运行中的矛盾和问题。

“综合判断，我国经济底部企稳态势日渐明朗，特别是在市场预期稳步好转的背景下，各方面干事创业的积极性主动性明显增强。这有利于加快化解各类风险、解决重大结构性失衡问题，预计全年经济增长将继续保持中高速水平。”文章称。

文章指出，外部不确定性冲击尚未消除。虽然国际货币基金组织、世界银行等国际机构纷纷调高了今年全球经济增长预期，但应看到，国际金融危机后世界经济的深度调整尚未完全到位，世界经济温和复苏的总体特征尚未明显改变，主要经济体政策变化带来的扰动性冲击仍有可能影响中国经济平稳运行。

实体经济面临的困难仍然较多。一是成本上升压力依然较大。一些税费等外部交易成本还没降下来，资金、土地、能源、环保、交通物流、劳动力成本和部分内部管理成本也使企业感受到较大经营压力。

二是融资难融资贵问题依然突出。一些企业应收账款增加且回收期拉长，出现资金周转困难。银行风险意识普遍提高，放贷愈加谨慎，部分小微企业融资比较困难。三是实体经济效益仍然偏低。由于实体经济利润率远低于虚拟经济，有的制造业企业开始向房地产、金融领域发展，以“辅业创收”弥补“主业歉收”。这种现象不利于产业升级和经济平稳健康发展。

经济金融风险隐患不容忽视。当前系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积的风险要高度警惕。在金融领域，商业银行不良贷款率持续上升，企业债券违约现象明显增多，人民币汇率稳定压力依然较大，银行风险、信用风险和资本外流风险值得关注。在财政领域，地方财政明显减收，财政收支矛盾较大。在房地产领域，一二线城市房价快速上涨推动资产泡沫形成，三四线城市去库存压力仍然较大。

**把增长潜力转化为现实经济增长**

要把经济增长潜力转化为现实经济增长，文章称，要深化供给侧结构性改革，增强实体经济竞争优势。进一步化解传统产业产能过剩问题，切实降低实体企业成本，打通资金向实体经济流动渠道，加快“放、管、服”改革和国有企业改革，通过营造良好的营商环境支持实体经济创新发展。

保持政策稳定性，推动供需均衡增长。稳定扩大有效需求，加大政府投资补短板力度，通过创新体制机制增强民间投资发展信心和意愿；培育新兴消费促进消费结构升级，释放消费增长潜力；积极培育出口新增长点和新竞争优势，拓展出口增长空间。

加强风险隐患防范，推动市场健康发展。进一步强化风险监测和预警，加强跨市场联防联控，防止市场间风险“交叉感染”诱发系统性风险。稳定房地产市场发展预期，防范股市大幅波动风险，防控债市信用违约风险。

稳定就业和增加居民收入，强化民生保障。着力解决就业结构性矛盾和影响居民收入增长的不确定因素，推进个人所得税制度改革，深入开展精准扶贫，多渠道夯实居民就业基础，多元化增加居民收入，筑牢民生底线，增进民生福祉，促进社会和谐稳定。（完）