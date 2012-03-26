专家学者呼吁中国加快推进改革

* 中国各种社会矛盾积压至临界点

* 新一届政府可能全面促进改革

* 发展市场经济是政策顶层设计核心

* 各部委以务实态度推进改革

记者 毕晓雯

路透广州3月26日电---国际局势的动荡不安,叠加日益加剧的国内矛盾,中国经济改革的进一步推进已到了不得不行的"临界点".周末多位官员、学者及企业界人士齐聚历来是中国改革开放的前沿--广州,以振聋发聩之声呼吁中国应加快推进改革.

逾30年前的春天,中国改革开放的总设计师邓小平在深圳、珠海等地南巡後发表讲话,吹响了推动中国经济改革的号角.此後,中国经济步上快速发展之路.但时至今日,过去几十年主要依靠的经济发展模式已完全不能适应当今的社会局势.

可惜的是,尽管早在1995年拟定第九个五年计划中,中国就首次提出要改变经济发展的模式,但成效甚微,导致近些年各类社会矛盾日益尖锐,改变经济发展模式成为中国各界共识,周末举办的首届岭南论坛主题就是"中国经济变革之路".

"论坛的题目没有选错误,什麽叫做经济变革,就是经济发展的模式不能不改革.如果不改变,我们就无法生存,无法在国际上取得自己的地位."岭南论坛主席、前银监会主席刘明康称.

知名学者吴敬链亦指出,"上个世纪改革很成功,日子过得很好,官员又喜欢自己的权力,因此缺少压力和动力,改革就放慢了...但时至今日,已经没有太大的空间了.相信新一届政府,可能会出现全面、加快改革的新形势."

刘明康也指出,针对目前全球和国内形势的变化,在更高的政冶层面一是要关注风险,二是要加快改革,三是要加强透明度,四则需要在政府上,一定要利用外交的手段、经营的手段和政府的手段加强政府和政府之间的合作.

根据中国政府的换届安排,新一届政府班底将於今年10月召开的十八大(中国共产党十八大一中全会)初步搭成,而在2013年3月的全国人大会议上,所有新一届政府官员将尘埃落定.

是次会议上,广东省政府高层、财政部副部长、央行副行长、证监会副主席、税务总局局长等官员都有出席,以示用实际行动支持中国开革开放的进一步推进.

**市场经济仍为顶层设计政策核心**

虽然连续几个五年规划都涉及转变经济发展模式,但实际实施情况并不好,因此在"十二五"(2011-2015年)规划中,把转变经济发展模式提高到了一个更高的层次.并提出要全面的推进改革,要更加重视顶层设计、各整体规划.

"所谓顶层设计大家都以为是新提法.但实际上1992年提出的社会主义市场经济,就是顶层设计,只是那时叫改革的目标模式."吴敬链表示.

"坚持市场经济,是改革顶层设计的政策核心."他认为.

不过,他指出,经过这麽多年的研究、实践,政策会有很多新的进步;而市场本身也会有所发展.所以政策的顶层设计不是照搬原来,是在原来基础上有所突破.

以敢言着称的学者许小年也在会上再次重申了他的观点,他认为,由传统产业向创新产业升级过程中,政府发挥的作用已成为中国所面临的瓶颈因素.

"现在很多企业不走向高端,就是因为在低端过得很舒服.舒服的原因就是政府管制这些要素价格,管制人民币汇率,所以使这些企业不愿意升级."他称.

"政府能做什麽?请你们少管一点."他的这一呼吁,亦再次引发全场共鸣.

其观点与广东省发改委主任李春洪的观点遥相呼应.李春洪也表示,目前政府"管得太宽",政府应该把权力还给企业和市场.

**各部委需务实先行**

不过,所谓顶层设计也不是说要否定整个改革,否定基层的,从下到上的各种改革创新和制度创新.与会的官员们和企业家们,也都表达了在各自领域里,以务实心态推近改革的举措和计划.

国家外汇管理局局长易纲就在会上表示,外管局加大对中国外汇体制的改革,要实现五个转变.一是要从"重审批"到"重监测";二是从事前监管转变到事後管理;三是从行为监管过渡到主体监管;四是从有罪假设到无罪假设;最後从正面清单到负面清单.

"有了上面的五个转变作为工作理念,外管局正实现寓管理于服务中."他称,"在服务的同时,管理是悄然无声地进行,让大家不感觉到被管,减少成本."

对於易纲所阐述的改革行动纲领,吴敬链就指出,顶层设计得到了共识,然後有个从上到下的响应,改革就可以推进了.

国家税务总局局长肖捷也在会议中透露了税制改革的相关内容.他指出,未来将加大增值税的改革力度,推动增值税由生产型向消费型转变.

税务总局以2009年的数据做过一个模拟,这个测算结果显示,营业税改征增值税以後,大体上可以带动GDP增长0.5%,第三产业的增加值大体上可以提高0.3%,居民消费可以增长1%,出口的增长能够拉动0.7%,同时还可以直接带来新增的就业岗位约70万.

"但这个税收也要为此付出代价.通过测算,这个改革如果在全国推开,全国税收净减收大概超过1千亿元."他称.

他指出,从理论上讲,改革更加有利於制度运行的完整性和规范性,但是为了保证这项改革毫无悬念地取得成功,有必要通过现行试点的实验,有利於验证合理配套措施,以便为全面改变积累经验.

"我这次到广东来,也是希望广东省能够开展这项改革试点,因为珠三角加入这个试点,将会为营业税改增值税试点增添新的示范效应."他称.

到会的证监会也披露了详细改革方案.下一阶段的工作,包括发展规范的场外交易市场、推进公司信用类融资发展、深化发审体制改革、推动上市公司分红制度等.

同时,将积极落实退出机制、发展期货市场、保护投资者的合法权益、培育发展机构投资者、推进资本市场的对外开放等九个方面深化改革,增强资本市场服务实体经济的能力.

而到会发言的广东省长朱小丹则表示,广东省将坚持稳重遒健的思路,毫不动摇加快产业升级,积极发挥金融在稳增长、促转型、惠民生上的作用,引导金融资源更多投放实体经济,努力提高经济发展的质量和效益.(完)

--审校 丁淑琴 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。