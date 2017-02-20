专家称不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”手段

路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。

他认为，中国的货币政策践行“稳增长”优先的原则，当前货币政策转向稳健中性是防范金融风险的整体考虑。而实施稳健中性的货币政策，短期看将有助于收紧境内货币金融条件，保持人民币正利差优势，缓解资本外流压力。长期看将有助于抑制资产泡沫，提高金融体系稳健性，夯实人民币汇率稳定的金融基础。

“当然在防风险、去杠杆、挤泡沫过程中，也不排除短期会产生金融动荡，推高境内风险溢价，这将增大人民币汇率稳定的压力。”管涛称。

他认为，金融稳是货币稳的前提。2015年中，国内股市发生异动，打击了市场信心，对外汇市场也造成了传染效应。反过来，“8.11”汇改后人民币汇率剧烈调整，也对股市造成冲击，形成两波股汇双杀的局面。

可见，外汇市场属于金融市场的一个子市场，外汇市场稳定也是金融稳定的重要组成部分，与其他子市场的稳定互为条件。不论哪个子市场出现问题，都可能对其他市场带来影响。

他认为不宜把拉高境内资产价格作为“稳汇率”的手段。针对2015年底以来，国内房价大涨，是提高人民币资产吸引力，阻止资本外流，稳定人民币汇率的一个重要政策工具的看法，他认为有所偏颇，同时也是非常危险的。

首先，前期国内房市的启动，很大程度上因为一些地方政府将其作为“稳增长”的政策措施出台的，并非出于“稳汇率”的目的，地方政府也没有这方面的义务。

其次，房价过高会推高国内企业生产经营成本，进一步损害企业的国际竞争力，加剧汇率贬值压力。再次，房价过高可能会产生资产泡沫，降低人民币资产吸引力，一旦泡沫破灭，长远看也是不利于汇率稳定的。

他也同样认为不宜把人民币加息作为“稳汇率”的手段。针对美联储加息、美元走强，中国应该考虑提高人民币利率的建议，他认为需要非常慎重。

首先，作为大型开放经济体，要不要加息，关键要看国内经济运行和物价走势。有需要则加，没有需要则不能牺牲国内经济而强行加息，不然就是本末倒置，可能会进一步损害市场信心。

其次，尽管本轮国际金融危机之后，大家认为货币政策目标应该考虑金融稳定和资产价格，但利率政策能否成为一个有效的政策工具尚无定论。汇率作为资产价格，能否对于利率信号做出预期中的反映也值得商榷。从这个意义上讲，加速货币政策框架转型，确立可信的货币政策锚，是实现汇率自由浮动的重要前提条件。

中国央行此前发布的2016年四季度货币政策执行报告显示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。（完）