专家称断言人民币汇率转势为时尚早 预计下半年仍将双向震荡

路透上海7月24日 - 前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛表示，鉴于国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素，现在断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年人民币汇率将继续呈现双向震荡行情。

中国金融时报周一引述他指出，从政府来讲，要在情景分析、压力测试的基础上准备好应对预案，从最坏处打算，争取最好结果；从市场来讲，汇率市场化改革是大势所趋，市场主体应该树立正确的金融风险意识。

“重塑政府市场信用，提高政策可信度是汇率维稳的关键。同时，要研究完善宏观审慎措施，进一步提高跨境资本流动管理的效力。”管涛称。

他并表示，市场主体也应该不断提高适应和管理汇率波动风险的能力，不要用市场判断替代市场操作，不应将对外投资等同于炒外汇。

管涛并列举了支持人民币汇率的七方面积极因素，包括：一是国内经济继续平稳运行，有利于稳定市场信心；二是货币政策稳健中性和金融监管加强，货币宽松进入尾声，有利于币值稳定；三是北向“债券通”启动、A股加入MSCI推进，国内对外金融开放程度进一步提高，人民币国际化地位进一步巩固，有助于吸引资本流入。

四是前期人民币双边和多边汇率已有一定调整，加上负债端恢复资本流入，资产端配置需求有所释放且相关监管加强，总体资本流出压力也得到较大程度的消耗；五是随着人民币汇率稳定的政策市场可信度提高，下半年企业结汇意愿有望进一步增强；六是引入“逆周期因子”有助于未雨绸缪，更好应对美元走强可能给人民币汇率稳定带来的冲击，为人民币汇率政策增信。

七是特朗普效应有可能被进一步证伪，美联储货币政策调整的溢出效应逐渐递减，主要经济体经济走势和货币政策分化进一步收敛，美元强势可能暂告段落；八是即便全球流动性可能进入拐点，但外需复苏有助于中国避免内外部紧缩双碰头的最坏局面。

但他也举出人民币稳定面临的四个挑战，包括：一是国内经济企稳的基础尚不稳固，如果经济下行压力重新加大，将影响市场信心，制约货币金融政策；二是如果美国新政府的增长和就业政策能够兑现，将导致再通胀和美联储加息提速乃至缩表，进而推动美元走强。

三是美股未来走势、欧洲政治选举和主权债务危机处置，以及地缘政治冲突等避险因素也可能推动美元走强，而“美元强、人民币弱”的逻辑将考验汇率政策的可信度

四是虽然中美避免了贸易战、货币战，但未来中美贸易摩擦加剧的可能性仍不能低估，一旦发生，将影响中国跨境资本流动和人民币汇率预期；五是跨境资本流动管理是当前汇率维稳的重要政策工具，但这有实施成本且难度越来越大。

人民币兑美元即期周五震荡微收升，中间价则创九个月新高。交易员称，美元指数持续走弱至去年11月低位，实需购汇明显限制人民币反弹空间；另外部分机构也猜测美元短期续跌空间有限，尝试投机购汇，不过中期看人民币料仍有升值空间。（完）