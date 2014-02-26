爆炸和枪声成为曼谷新常态

不明枪手周三开火令泰国首都曼谷的部分地区气氛紧张，反政府抗议者在曼谷扎营已长达数周，规模不大但时而发生的爆炸和枪声迅速成为了该市的新常态。曼谷商业区周三枪击事件中未报告人员伤亡，但周末曼谷和东部达叻府的暴力导致五人丧生，其中四名儿童。图为2014年2月23日，一名泰国军人在拍摄曼谷炸弹爆炸现场。路透