中国商务部长：稳定出口增长 优化进口结构

路透北京11月25日 -中国商务部部长高虎城表示，在稳定出口增长的同时，要不断优化进口结构积极扩大进口，特别是要扩大粮食、能源资源等的进口，适度扩大消费品进口，从而丰富国内市场，并缓解中国土地等生产要素的约束。

新华社周一援引他的话称，通过扩大先进技术、关键设备和零部件进口，促进中国产业提升和经济结构调整。同时扩大内陆沿边开放，完善全方位对外开放新格局。

“放宽投资准入，提高利用外资综合效益。加快推动统一内外资法律法规，保持外资政策稳定、透明、可预期。”高虎城称，支持中国（上海）自由贸易试验区的建设，支持有条件的地方发展自由贸易园（港）区。

同时，推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。一般制造业也将进一步放开。

高虎城并指出，统筹多双边和区域次区域合作，加快自由贸易区建设。抓紧打造中国-东盟自贸区升级版，推动中韩、中澳、中日韩和《区域全面经济伙伴关系协定》等自贸区谈判。

他提到，商务部还将制定指导国内贸易流通全局的发展规划，特别是要做好生活资料包括农产品等重要消费品的流通和生活服务市场发展的顶层设计，推进国内贸易立法，建立统一高效、竞争有序的国内市场。

刚刚发布的十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题决定明确提出，放宽投资准入，统一内外资法律法规，推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，进一步放开一般制造业，并加快海关特殊监管区域整合优化。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。