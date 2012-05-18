民间消费和出口形势改善 日本政府提高对经济前景评估

* 震後重建提升日本经济前景

* 政府对消费者支出和出口更加乐观

* 仍对欧债危机和市场动荡抱有疑虑

路透东京5月18日电---日本政府在周五公布的报告中显示出对经济更加乐观,归因于民间消费和出口改善.但政府警告称,欧债危机和金融市场波动可能令经济前景恶化.

这是日本政府自去年8月以来首次上调经济评估.昨日数据显示,日本经济第一季增速快於美国、德国和英国,因节能汽车补贴政策提振消费.

最新的乐观评估,也提到了灾後重建工作对经济的影响.

政府上调对个人消费和出口的评估,因薪资正缓慢上升,对美国及亚洲的出口也在增多.

"地震造成了非常严酷的影响,但我们有重建需求,经济正在缓慢复苏."内阁府在5月月度经济报告中写道.

日本政府称,民间消费正缓慢上升,因民众增加汽车和旅游方面的支出.日本政府在4月宣布,消费已经探底.

报告指出,出口正呈现提速迹象.日本政府上月称出口低迷.

日本政府调升对就业市场的评估,称在未受地震影响的地区,就业形势正在好转,因公司上调加班工资,且年轻人失业情况正在改善.

内阁府增强了对欧债危机的警告,称不确定性持续增加,有关希腊将退出欧元区的揣测升温.

日本经济在第一季度反弹,得益於地震灾後重建,民间支出强劲和出口有所改善.

周四公布的数据显示,1-3月日本经济成长1.0%,高於分析师预估中值的0.9%.

据路透调查,截至2013年3月的本财年,日本国内生产总值(GDP)料将增长2.0%,受惠于政府重建支出动能增强.(完)

--编译 李爽/程琳/肖群英;审校 徐文焰/张若琪/艾茂林

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