宝马和梅赛德斯出手调查未经授权的美国对华豪车出口活动

图为新款梅赛德斯奔驰A级车轮毂上的品牌标识。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透纽约4月2日 （记者 Joseph White） - 车企高管称，梅赛德斯-奔驰和宝马正在调查从美国向中国未经授权的豪车出口行为。近来未经授权出口的豪车数量飙升，对车企在华利润构成了威胁。

自中国允许在上海自贸区注册的汽车经销商可以无需外国车企同意即可进口汽车之后，俗称的“灰色进口车”数量便大幅增长。

拥有梅赛德斯-奔驰品牌的戴姆勒公司(DAIGn.DE)称，自从大约一年前便已加强力度，打击未经授权由美国向中国出口汽车的行为。

“数量增长到四千的时候，我们就开始担心，”梅赛德斯-奔驰美国地区首席执行官Steve Cannon说道，他指的是从美国运往中国的汽车数量。

对故意向灰色市场出口商销售车辆的美国经销商，梅赛德斯可以进行处罚。这些灰市出口商通过未经授权的渠道运营。

Cannon称，梅赛德斯采取的第一步是鼓励经销商通过使用Zillow等在线资源核查潜在买家的地址，以此审查购买GL大型SUV等专属市场车型的买家，并对现金付款设置障碍。

“我们把它扼杀在源头，”Cannon指的是未经授权买家在美国购买汽车然后出口到中国的能力。“（他们未经授权出口汽车的）能力几乎完全被我们打掉了。”

宝马公司负责全球销售的董事Ian Robertson称，宝马对中国新出台的允许平行进口汽车的法规的影响感到关切。宝马正在与美国执法当局合作，调查购买这些汽车的资金的来源和流向。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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