宝马和梅赛德斯出手调查未经授权的美国对华豪车出口活动

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Joseph White
路透纽约4月2日 - 车企高管称，梅赛德斯-奔驰和宝马正在调查从美国向中国未经授权的豪车出口行为。近来未经授权出口的豪车数量飙升，对车企在华利润构成了威胁。
自中国允许在上海自贸区注册的汽车经销商可以无需外国车企同意即可进口汽车之后，俗称的“灰色进口车”数量便大幅增长。
拥有梅赛德斯-奔驰品牌的戴姆勒公司 称，自从大约一年前便已加强力度，打击未经授权由美国向中国出口汽车的行为。
“数量增长到四千的时候，我们就开始担心，”梅赛德斯-奔驰美国地区首席执行官Steve Cannon说道，他指的是从美国运往中国的汽车数量。
对故意向灰色市场出口商销售车辆的美国经销商，梅赛德斯可以进行处罚。这些灰市出口商通过未经授权的渠道运营。
Cannon称，梅赛德斯采取的第一步是鼓励经销商通过使用Zillow等在线资源核查潜在买家的地址，以此审查购买GL大型SUV等专属市场车型的买家，并对现金付款设置障碍。
“我们把它扼杀在源头，”Cannon指的是未经授权买家在美国购买汽车然后出口到中国的能力。“（他们未经授权出口汽车的）能力几乎完全被我们打掉了。”
宝马公司负责全球销售的董事Ian Robertson称，宝马对中国新出台的允许平行进口汽车的法规的影响感到关切。宝马正在与美国执法当局合作，调查购买这些汽车的资金的来源和流向。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F