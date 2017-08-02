FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
BRIEF-Express Scripts wins dismissal of lawsuit over its dealings with Anthem; plaintiffs can amend complaint
#汇率调查
#中美关系
#海航
#美俄关系
#图片精选
频道
专题
特朗普签署对俄制裁法案 莫斯科称之为“全面贸易战”
美俄关系
特朗普签署对俄制裁法案 莫斯科称之为“全面贸易战”
数据观测：7月中国通胀预计持稳 工业运行下行压力较大
中国财经
数据观测：7月中国通胀预计持稳 工业运行下行压力较大
焦点：美国参议院两党议员罕见同调 支持特朗普对中国发起贸易调查
深度分析
焦点：美国参议院两党议员罕见同调 支持特朗普对中国发起贸易调查
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年8月2日 / 下午2点01分 / 1 天前

BRIEF-Express Scripts wins dismissal of lawsuit over its dealings with Anthem; plaintiffs can amend complaint

路透新闻部

1 分钟阅读

Aug 2 (Reuters) - Express scripts wins dismissal of shareholder lawsuit over its disclosures about its relationship with anthem -- u.s. Court ruling issued on aug 1

U.S. DISTRICT JUDGE EDGARDO RAMOS IN MANHATTAN DISMISSES LAWSUIT WITHOUT PREJUDICE, MEANING PLAINTIFFS CAN AMEND THEIR COMPLAINT

PLAINTIFFS ACCUSED EXPRESS SCRIPTS OF MISREPRESENTING WHAT THEY VIEWED AS ITS CONTENTIOUS RELATIONSHIP WITH ANTHEM OVER PRICING TERMS

JUDGE SAYS PLAINTIFFS' ALLEGATIONS DO NOT ESTABLISH A STRONG INFERENCE THAT EXPRESS SCRIPTS AND COMPANY OFFICIALS INTENDED TO COMMIT FRAUD

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below