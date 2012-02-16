外部势力干预叙利亚或危及世界经济--《人民日报》

路透北京2月16日电---《人民日报》周四发表评论称，外部势力干预叙利亚将带来巨大风险，不仅有可能搞乱中东地区局势，甚至会冲击全球市场并危及脆弱的世界经济。

俄罗斯与中国日前否决有关叙利亚问题的联合国安理会决议草案，引发西方和阿拉伯国家的抨击。该草案支持阿盟敦促叙利亚总统阿萨德下台的诉求。

中国表示，此举仅是为阻止叙利亚发生更多暴力事件，且已派特使赴该地区解释中国立场。

该评论写道：“中东政治生态非常脆弱，延续了千年的民族、教派冲突犹如一堆乱麻。”

评论称，处理中东问题需要强化现实感。目前，世界经济正处在复苏的关键节点，二次衰退无疑是一场灾难。

“中东地区是世界最重要的‘油库’，中东一旦大乱，石油价格飙升，股市、金融系统和实体经济难免受到冲击。”

评论称，长期以来，中东小乱从未停止，但也逐渐形成一种脆弱的平衡。平衡一旦打破，各种潜在的问题一并释放出来，任何一个外部大国都不可能掌控住局面。

评论还写道：“伊朗是美国在中东的宿敌，而叙利亚则是伊朗最重要的地区盟友。一旦叙利亚建立起一个亲西方政权，伊朗将失去在本地区的重要依托。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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