外部势力干预叙利亚或危及世界经济--《人民日报》

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透北京2月16日电---《人民日报》周四发表评论称，外部势力干预叙利亚将带来巨大风险，不仅有可能搞乱中东地区局势，甚至会冲击全球市场并危及脆弱的世界经济。
俄罗斯与中国日前否决有关叙利亚问题的联合国安理会决议草案，引发西方和阿拉伯国家的抨击。该草案支持阿盟敦促叙利亚总统阿萨德下台的诉求。
中国表示，此举仅是为阻止叙利亚发生更多暴力事件，且已派特使赴该地区解释中国立场。
该评论写道：“中东政治生态非常脆弱，延续了千年的民族、教派冲突犹如一堆乱麻。”
评论称，处理中东问题需要强化现实感。目前，世界经济正处在复苏的关键节点，二次衰退无疑是一场灾难。
“中东地区是世界最重要的‘油库’，中东一旦大乱，石油价格飙升，股市、金融系统和实体经济难免受到冲击。”
评论称，长期以来，中东小乱从未停止，但也逐渐形成一种脆弱的平衡。平衡一旦打破，各种潜在的问题一并释放出来，任何一个外部大国都不可能掌控住局面。
评论还写道：“伊朗是美国在中东的宿敌，而叙利亚则是伊朗最重要的地区盟友。一旦叙利亚建立起一个亲西方政权，伊朗将失去在本地区的重要依托。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透2月28日 - 日本东部及东北部地区周二发生5.6级地震，东京等地建筑物有震感，但并未发布海啸预警，尚无损害或人员伤亡报告。(完)