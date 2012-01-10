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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 17:54 BJT

外部风险将加剧中国出口不确定性--摩根大通

摩根大通周二发布报告称，欧元区主权债务危机的发展及其对全球金融市场和需求的影响，将继续是中国2012年初所面临的最大外部风险，加剧出口领域的不确定性。中国海关今日稍早公布去年12月贸易数据，由于外需萎靡且内需不振，当月进出口增速双双降至逾两年低点。路透

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