前美士兵对向中国走私枪支指控认罪

路透纽约9月6日电---美国联邦检方称，美国国民警卫队前成员Joseph Debose对从纽约向中国走私枪支指控认罪。

据美国布鲁克林联邦检察官办公室称，30岁的Debose是美国国民警卫队特别行动小组前参谋军士，今年5月在北卡罗来纳州联邦特工的突击行动中被捕。检方称，Debose被捕时，携带一把口径为45毫米的手枪和12支其它枪支，他试图向海外非法销售这批武器。

根据法庭文件，Debose多次向同伙运送枪支，後者随後将这些武器藏在包裹中，通过船运公司运送给中国客户。

美国纽约东区检察官Loretta Lynch称：“被告人（Debose）向美国到中国的黑市渠道提供了大量枪支，这是对他曾经誓言的公然违背。”

Debose是北卡州居民，检方称，他将面临最高20年的刑期。他在布鲁克林联邦法庭认罪，宣判日期尚未确定。

法庭记录显示，中国地方执法人员查获一批暗藏武器的麦克风箱子，从而使这起非法枪支走私案曝光。这批武器的序列号已被损毁，是从纽约皇后区运出，後来追查到发货人是Debose。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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