焦点：炼油业务不争气 艾克森美孚和雪佛龙业绩失去支撑点

2015年11月6日，美国路易斯安那州艾克森美孚旗下一工厂的入口处。 REUTERS/Lee Celano

路透休斯敦4月29日 - 艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)与雪佛龙(Chevron)(CVX.N)周五公布逾10年来最黯淡的季度财报，因油价处于低位，且燃料市场供应过剩影响到原本丰厚的炼油利润率。

随着原油价格较2014年中期下滑60%，大型综合能源企业不断吹嘘生产并加工原油这种商业模式的种种优点。原油是炼厂主要的生产原料，通常油价下跌时，炼厂的获利能力会上升。

但现在，反而是燃料库存增多以及需求疲弱重创了炼油行业，把综合型油企历来的优势转而变成了劣势。

美国大型炼厂在2月大幅削减原油加工量，随后石油产业下游业务第一季业绩不佳，预示着大型油气企业的前路可能变得更加崎岖。由于原油价格崩跌，上游的勘探和生产业务几个月来已一直处在艰难境地。

在周五与投资者和分析师召开的电话会议上，艾克森美孚和雪佛龙力求淡化炼厂业务疲弱的影响。

雪佛龙财务长Pat Yarrington在电话中承认，全球炼油的利润率下滑。

艾克森美孚投资者关系副总裁Jeff Woodbury，将业绩疲弱归因于北美冬季相对偏暖之后，需求下降与炼制汽油及其他油品库存水平偏高。

艾克森美孚与雪佛龙炼油部门的低获利，导致两家公司整体业绩疲弱。

艾克森美孚净利下降63%至18.1亿美元，为1999年来最低水平，不过分析师原本预估的降幅更大。

雪佛龙公布净损7.25亿美元，上年同期净利为25.7亿美元；亏损数字为2001年来最高，未扣除特殊项目的获利也逊于华尔街预估。雪佛龙为全美第二大油企，仅次于艾克森美孚。

艾克森美孚周五收涨0.42%，报88.4美元；雪佛龙收跌0.21%，报102.18美元。

艾克森美孚炼油部门获利9.06亿美元，雪佛龙该部门获利7.35亿美元，两家公司获利皆几近腰斩。

2月，至少有五家美国炼厂自愿减产；这次减产是全球金融危机以来范围最大的一次。

艾克森美孚还削减了德州一家炼厂的原油加工量。

虽说炼厂因为维护而减产是很常见的事，但纯粹出于经济原因则较为罕见。

如果产能关闭加速且炼厂继续减少原油购买，石油勘探与生产企业所能得到的油价也将面临进一步的压力。

艾克森美孚与雪佛龙利润图表：

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