埃克森美孚洽商扩大巴西业务--WSJ

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透4月4日 - 华尔街日报(WSJ)周二引述知情人士报导称，全球最大的上市石油公司--埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)正在就介入巴西深水石油资源进行谈判。
报导指出，埃克森美孚就成立一家合资公司举行了谈判，通过该合资公司，可以与巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)投资于石油项目。
报导称，谈判还讨论了购买巴西政府计划今年出租的离岸区块的权益。
报导指出，埃克森美孚还在与美国石油生产商Hess Corp(HES.N)合作，扩大在巴西的业务。巴西政府于去年修改了监管规定，以吸引更多外国投资。
路透联系埃克森美孚和巴西国家石油公司时，这两家公司未予置评。尚未联系到Hess发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
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