综述：雪佛龙及埃克森美孚季度获利激增 暗示石油业景况有所好转

路透休士顿4月28日 - 原油价格上升助雪佛龙(Chevron)(CVX.N)及埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)周五公布的季度获利轻易超过分析师预期，在这两家企业推进页岩油扩张之际，奠下乐观基调。

鉴于油价自2016年初以来已涨逾50%，在削减成本和出售资产为这两家油企带来提振的同时，业绩凸显了能源业的缓步改善动态。

埃克森美孚第一季业绩尤为强劲，即使产量下降4%，获利仍跳增逾一倍至40.1亿美元。

雪佛龙转亏为盈，季度获利26.8亿美元，现金流量转正，收入超越支出，实现华尔街分析师长久以来冀望的里程碑。财务长Pat Yarrington周五在电话会议告诉投资者，现金流量应能继续进一步增加。

雪佛龙的业绩系受到21亿美元的资产出售的扶助。消息人士曾告诉路透，自去年以来该公司已出售逾50亿美元资产，现正为其加拿大油砂业务找寻买主。

Yarrington说，如果雪佛龙出售该业务，“我们希望确保售价充分反映其价值。”

埃克森美孚和雪佛龙分别收高0.5%和1.2%。美国油价收升0.36美元，或0.74%，报每桶49.33美元。

BP (BP.L) 和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)等其他能源业者将在下周公布季度业绩。

但悬在大型国际油企头上的一个问题是，石油输出国组织(OPEC)下个月在维也纳开会时，是否会将减产协议延长至6月以后。如果不延长，那么油价可能下跌，导致石油业重新陷入衰退。

**“需要谨慎以待”**

埃克森美孚投资者关系主管Jeff Woodbury表示，尽管该公司相信潜在全球原油需求仍强劲，但高库存和涌入市场的新供应“显示需要谨慎以待。”

雪佛龙和埃克森美孚第一季增加美国页岩油生产，两家公司都认为低成本的页岩油田提供了增加获利的好机会。它们已经制定计划，今年增加在这些油田的钻探。

雪佛龙把2017年资本预算大多投向页岩油项目。执行长John Watson本月稍早表示，二叠纪盆地对雪佛龙的成长至关重要。

埃克森美孚今年稍早斥资66亿美元将在德州二叠纪盆地的业务范围扩大一倍。这是美国石油行业第一季最大笔交易，埃克森美孚表示，计划很快在该土地上钻第一口井。

在亚洲，两家公司都在扩大液化天然气事业。雪佛龙位于澳洲的Gorgon LNG项目，其第三座加工厂已投产。埃克森美孚则以25亿美元买下InterOil，以扩大在巴布亚纽几内亚的运营。

雪佛龙公司高管称，仍预期澳洲Wheatstone LNG项目能在年中前投产。

埃克森美孚上个月以28亿美元，收购莫桑比克天然气田25%的权益。(完)