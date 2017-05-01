综述：雪佛龙及埃克森美孚季度获利激增 暗示石油业景况有所好转

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透休士顿4月28日 - 原油价格上升助雪佛龙(Chevron)(CVX.N)及埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)周五公布的季度获利轻易超过分析师预期，在这两家企业推进页岩油扩张之际，奠下乐观基调。
鉴于油价自2016年初以来已涨逾50%，在削减成本和出售资产为这两家油企带来提振的同时，业绩凸显了能源业的缓步改善动态。
埃克森美孚第一季业绩尤为强劲，即使产量下降4%，获利仍跳增逾一倍至40.1亿美元。
雪佛龙转亏为盈，季度获利26.8亿美元，现金流量转正，收入超越支出，实现华尔街分析师长久以来冀望的里程碑。财务长Pat Yarrington周五在电话会议告诉投资者，现金流量应能继续进一步增加。
雪佛龙的业绩系受到21亿美元的资产出售的扶助。消息人士曾告诉路透，自去年以来该公司已出售逾50亿美元资产，现正为其加拿大油砂业务找寻买主。
Yarrington说，如果雪佛龙出售该业务，“我们希望确保售价充分反映其价值。”
埃克森美孚和雪佛龙分别收高0.5%和1.2%。美国油价收升0.36美元，或0.74%，报每桶49.33美元。
BP (BP.L) 和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)等其他能源业者将在下周公布季度业绩。
但悬在大型国际油企头上的一个问题是，石油输出国组织(OPEC)下个月在维也纳开会时，是否会将减产协议延长至6月以后。如果不延长，那么油价可能下跌，导致石油业重新陷入衰退。
**“需要谨慎以待”**
埃克森美孚投资者关系主管Jeff Woodbury表示，尽管该公司相信潜在全球原油需求仍强劲，但高库存和涌入市场的新供应“显示需要谨慎以待。”
雪佛龙和埃克森美孚第一季增加美国页岩油生产，两家公司都认为低成本的页岩油田提供了增加获利的好机会。它们已经制定计划，今年增加在这些油田的钻探。
雪佛龙把2017年资本预算大多投向页岩油项目。执行长John Watson本月稍早表示，二叠纪盆地对雪佛龙的成长至关重要。
埃克森美孚今年稍早斥资66亿美元将在德州二叠纪盆地的业务范围扩大一倍。这是美国石油行业第一季最大笔交易，埃克森美孚表示，计划很快在该土地上钻第一口井。
在亚洲，两家公司都在扩大液化天然气事业。雪佛龙位于澳洲的Gorgon LNG项目，其第三座加工厂已投产。埃克森美孚则以25亿美元买下InterOil，以扩大在巴布亚纽几内亚的运营。
雪佛龙公司高管称，仍预期澳洲Wheatstone LNG项目能在年中前投产。
埃克森美孚上个月以28亿美元，收购莫桑比克天然气田25%的权益。(完)
(编译 张若琪/杜明霞/戴素萍 审校 李婷仪/许娜/李爽)
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