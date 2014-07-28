独家：艾克森拟将德州博蒙特炼厂扩建为全美最大的炼厂--消息

路透休斯顿7月25日 - 据知情消息人士称，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)计划斥资数十亿美元将德州博蒙特(Beaumont)炼油厂扩建为全美最大的炼厂，此为美国页岩油热潮中的首宗大型炼油投资。

博蒙特炼厂目前日产量为34.46万桶，消息人士称，若进行扩建，将在2020年完成，炼厂规模将因添置第三座常压蒸馏单元(CDU)而扩大一倍。消息人士还称，有更多手笔较小的近期项目已经在实施中，它们将通过翻新和扩建焦化装置帮助炼厂提炼更多重油。

如果艾克森推进这项扩建计划，将进一步显示艾克森在业界独树一帜，不像其他许多重要对手，纷纷剥离全球各地的炼油资产。就在几周前，艾克森才刚刚公布了对安特卫普(Antwerp)炼厂的10亿美元投资。

艾克森发言人拒绝讨论有关博蒙特炼厂的潜在计划，但他表示，公司在不断地评估成长选项。

“我们会经常评估我们的全球业务组合和成长机会，看它们是否符合战略业务目标，”艾克森发言人Todd Spitler说。“不管经济周期如何，我们总对投资采取节制有序的长期做法。”

在美国国内需求下滑之际，博蒙特炼厂扩建将有助于巩固在墨西哥湾作为一家全球主要汽油和柴油供应方的地位。北美原油相对较低的价格使得炼厂能在出口油品时实现高利润，墨西哥湾炼厂的获利因此激增。

过去四年，美国的原油产量增加了50%，这样的增幅是前所未有的。因为新开采技术让炼油商能从北达科他州和德克萨斯州的巨量页岩油储备中采油。

消息人士称，艾克森博蒙特炼厂已在推进2015年置换四座焦化塔和2017年新增两座焦化塔的计划。焦化塔是将渣油焦炭化的装置。

艾克森高管正考虑将博蒙特炼厂产能提高到至少50万桶/日，从而接近该公司在路易斯安那州巴吞鲁日炼厂的产能水平。

美国最大炼厂为Motiva Enterprises [MOTIV.UL]在得克萨斯州阿瑟港产能为600,250桶/日的炼厂。艾克森考虑让博蒙特炼厂的规模超过前者。

一位消息人士称，“他们谈到将整体炼厂产能定在70至80万桶/日之间。”

咨询公司Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow称，艾克森扩大规模将提振获利。

博蒙特市市长Becky Ames表示，她没有得到艾克森扩大该市炼厂计划的通知。

但她表示，扩大炼厂规模将直接和间接地促进该地区就业。(完)

(编译 白云/石冠兰 审校 孙茉莉/许娜)

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