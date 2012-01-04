独家：艾克森美孚欲售TonenGeneral股权以退出日本--消息

路透东京1月4日电---据了解情况的消息人士表示,美国石油巨头艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)计划将其所持日本炼厂TonenGeneral Sekiyu KK(5012.T)的50%股权多数出售,并出脱其它日本资产,交易总规模约为50亿美元.

此项交易意味着艾克森美孚将退出世界第三大经济体日本.该公司正将其全球资源重点投入勘探和生产环节,同时退出所谓下游资产,例如其在日本的销售网络.

艾克森现持有50.02%的TonenGeneral股份,以12月30日最新收盘价计,价值2,380亿日圆(31亿美元).TonenGeneral是日本顶级炼厂之一,负责从艾克森集团进口和分销石油.

据匿名消息人士称,艾克森正在洽谈出售所持TonenGeneral的大部分股权,以及销售网络和其它资产,交易总规模约为4,000亿日圆(52亿美元).

这位消息人士表示,虽然坚持降低对TonenGeneral的持股比例,但艾克森打算维持对该公司的石油供应.

消息人士说,TonenGeneral计划向数家银行借款,用於从艾克森购回股份.

相关公司可能最早于本月发布正式公告,致力於在今年春季敲定此项交易,消息人士称.

艾克森在声明中对路透表示,"艾克森不对臆测置评.艾克森美孚并无退出日本市场的计划."(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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