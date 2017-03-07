埃克森美孚将投资200亿美元在墨西哥湾岸区扩建炼油项目

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透休斯顿3月6日 - 全球最大公开上市石油企业埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)周一表示，到2022年之前将投资200亿美元，扩建其在美国墨西哥湾岸区的化工厂和炼油厂。
埃克森美孚执行长Darren Woods在剑桥能源周(CERAWeek)发表讲话时称，这项在11个地方进行的投资应能创造3.5万个临时建筑岗位和1.2万个正职岗位。剑桥能源周是能源业高管规模最大的盛会。
“埃克森美孚正在美国墨西哥湾岸区建设一个制造业王国，”Darren Woods表示。“这些业务将借力页岩油革命，生产更清洁的燃油以及更节约能源的塑料。”
美国总统特朗普赞扬了该公司的支出计划，称其为“真正的美国成功故事”典范。多数正职岗位的年薪水平料在10万美元以上。
“正是这种投资、这种经济发展以及这种就业岗位的创造，将帮助美国人重新回到工作中，”特朗普表示。(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。