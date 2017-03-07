埃克森美孚将投资200亿美元在墨西哥湾岸区扩建炼油项目

路透休斯顿3月6日 - 全球最大公开上市石油企业埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)周一表示，到2022年之前将投资200亿美元，扩建其在美国墨西哥湾岸区的化工厂和炼油厂。

埃克森美孚执行长Darren Woods在剑桥能源周(CERAWeek)发表讲话时称，这项在11个地方进行的投资应能创造3.5万个临时建筑岗位和1.2万个正职岗位。剑桥能源周是能源业高管规模最大的盛会。

“埃克森美孚正在美国墨西哥湾岸区建设一个制造业王国，”Darren Woods表示。“这些业务将借力页岩油革命，生产更清洁的燃油以及更节约能源的塑料。”

美国总统特朗普赞扬了该公司的支出计划，称其为“真正的美国成功故事”典范。多数正职岗位的年薪水平料在10万美元以上。

“正是这种投资、这种经济发展以及这种就业岗位的创造，将帮助美国人重新回到工作中，”特朗普表示。(完)