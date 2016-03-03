艾克森美孚预计将削减开支应对低油价 并着眼收购

路透纽约3月2日 - 艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)周三表示，只要原油价格保持在低位，公司就将继续削减支出。但该公司还表示，为了抵消产量滑坡的影响，公司或寻求收购机会。

本周稍早艾克森美孚从债市筹集了120亿美元，促使分析师推测，该公司或许是在为一轮收购做准备。该公司是世界最大的上市石油公司，拥有3A评级。

艾克森美孚称，如果有合适的机会出现，公司有增加开支的财务弹性。

但其执行长Rex Tillerson在纽约的一个分析师会议上表示，公司更有可能收购独立资产、而不是整个企业。他表示，相信有不少企业为了应对低油价而采取了举债或发行股份的措施，这已导致企业价值受损。

“过去一年中价值已经大幅缩水，”Tillerson称，“这就相当于购买了一座附带高额抵押贷款的房屋，余下的股权价值已不大。”

艾克森美孚表示，预计该公司明年的资本支出将少于今年计划的232亿美元。2015年资本支出为311亿美元。自2013年达到425亿美元峰值后，艾克森美孚的资本支出就不断下滑。

去年稍早，艾克森美孚称其未来几年的平均年支出约达340亿美元。

该公司周三还称，到明年底前这段期间准备启动10个新油气项目，将令其产能提高45万桶油当量/日。

但其预计，到2020年长期产量将介于400-420万桶油当量/日，2015年第四季为425万桶油当量/日。艾克森美孚称这个预期是以布兰特原油价格LCOc1为每桶40-80美元为假设前提。布兰特原油目前交投于略低于37美元。

艾克森美孚2015年油气产量增加3.2%，因下游精炼部门使上游勘探和生产部门在一定程度上免受油价下跌的影响。

Tillerson料将在2017年退休，他还表示公司承诺保留并增加派息。(完)