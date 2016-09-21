美国个股：SEC对艾克森美孚石油储量估值及会计方式进行调查--报导

SEC的调查反映了去年纽约州总检察长Eric Schneiderman发起的一项调查，当时艾克森美孚指责他管得太宽。

Schneiderman起初调查的是，过去几年艾克森美孚是否在气候变化风险方面误导投资者，后来将注意力转向那些如果政府为控制气候变化而限制碳排放，就会被“困在”地下的石油资产。

最近，Schneiderman开始调查为什么艾克森美孚不像其他很多同业一样，在油价大跌逾60%后减记石油资产估值。

Jefferies分析师在本月稍早的报告中写道，自2014年初以来，一些综合性石油公司共计已将资产减记1,030亿美元。

艾克森美孚未具体说明其假定的油价为多少，该公司不断重申在对石油储量估值时假定的价格非常低。(完)