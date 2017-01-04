艾克森美孚与美国国务卿提名人蒂勒森同意切断关系 避免利益冲突

路透1月4日 - 艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)与公司董事长兼首席执行官(CEO)蒂勒森(Rex Tillerson)同意切断所有关系，以遵守后者被美国总统当选人特朗普提名为国务卿后有关利益冲突问题的要求，目前蒂勒森正在等待国会对提名的批准。

艾克森美孚在声明中称，若蒂勒森的提名获得通过，未来10年中他本应获得的200万股公司递延付息股将转交一个独立管理的信托。按艾克森美孚周二收盘价计算，这些股票价值约为1.82亿美元。

公司并称，除了取消股票奖励外，蒂勒森还将放弃原可在未来三年中获得的逾410万美元奖金，以及其他一些待遇。

此外公司还称，蒂勒森还向国务院做出承诺，若提名获得通过，他将出售目前持有的逾60万股艾克森美孚股票。(完)