埃克森美孚CEO去年总薪酬达3,490万美元

路透4月12日电---埃克森美孚公司(XOM.N)首席执行官雷克斯·蒂尔纳森(Rex Tillerson)2011年的收入比之前一年增长20%，埃克森美孚称公司没有理由改变其薪酬制度。

埃克森美孚在周四提交给监管部门的一份文件中称，蒂尔纳森去年的总收入为3,490万美元，高於2010年的2,900万美元。

美国石油巨头雪佛龙公司(CVX.N)提交的文件称，该公司CEO约翰·华生(John Watson)2011年的总收入为2,470万美元，比2010年1,630万美元的收入高出52%。

蒂尔纳森的总薪酬包括价值1,790万美元的股票奖励，以及总计为680万美元的奖金和薪水。华生的薪金和非股权奖励为560万美元，其余部分来自股票、期权、养老金和递延报酬。

埃克森美孚董事会根据长期财务目标等诸多因素作出薪酬决定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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