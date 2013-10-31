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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 20:25 BJT

美股业绩：艾克森美孚第三季获利减少18%，因炼厂利润疲弱

路透10月31日 - 艾克森美孚 周四公布第三季获利下滑18%，因炼厂利润疲弱。

该公司第三季获利78.7亿美元，合每股盈余(EPS)为1.79美元，上年同期分别为95.7亿美元和2.09美元。

艾克森美孚称，石油和天然气产量较上年同期增加1.5%。(完)

(编译 杜明霞；审校 李春喜)

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