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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 13:29 BJT

艾克森美孚欲售TonenGeneral股权--消息

据了解情况的消息人士透露，美国石油巨头艾克森美孚计划将其所持日本炼厂TonenGeneral Sekiyu KK50%股权多数出售，并出脱其它日本资产，交易总规模约为50亿美元. 此项交易意味着艾克森美孚将退出世界第三大经济体日本。艾克森现持有50.02%的TonenGeneral股份。路透

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