艾克森美孚逐步停止俄罗斯境内北冰洋地区钻探作业

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透华盛顿9月19日 - 艾克森美孚(XOM.N)周五表示，其将逐步停止位于俄罗斯境内北冰洋地区的钻探活动，因美国针对西方与俄罗斯石油领域的合作进行制裁。
美国上周因乌克兰问题扩大对俄罗斯的制裁。新举措旨在叫停西方与俄罗斯能源企业在俄境内北冰洋地区、西伯利亚和近海地区价值数十亿美元的石油钻探合作。这些企业必须在9月26日之前停止作业。
艾克森美孚周五表示，美国财政部准许其短暂推迟中止一个钻井的开采活动，超过制裁规定的14天，但未加详细说明。
“短暂推迟后，许可证将不可更新，并不允许进一步开展工作，”艾克森美孚发言人Richard Keil对路透表示。
这项制裁可能影响其他几个大型油企，其中包括英国石油公司BP(BP.L)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)。
分析师称，周五的举动表明了奥巴马政府调整制裁举措的意愿，以适应与俄罗斯复杂商业项目相关的挑战。
美国财政部称，其不就许可证申请或要求做置评。
美国制裁举措的目的是，通过禁止欧美在俄罗斯非传统石油领域的所有能源服务和科技合作，来减缓俄罗斯未来石油产量。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)