艾克森美孚逐步停止俄罗斯境内北冰洋地区钻探作业

路透华盛顿9月19日 - 艾克森美孚(XOM.N)周五表示，其将逐步停止位于俄罗斯境内北冰洋地区的钻探活动，因美国针对西方与俄罗斯石油领域的合作进行制裁。

美国上周因乌克兰问题扩大对俄罗斯的制裁。新举措旨在叫停西方与俄罗斯能源企业在俄境内北冰洋地区、西伯利亚和近海地区价值数十亿美元的石油钻探合作。这些企业必须在9月26日之前停止作业。

艾克森美孚周五表示，美国财政部准许其短暂推迟中止一个钻井的开采活动，超过制裁规定的14天，但未加详细说明。

“短暂推迟后，许可证将不可更新，并不允许进一步开展工作，”艾克森美孚发言人Richard Keil对路透表示。

这项制裁可能影响其他几个大型油企，其中包括英国石油公司BP(BP.L)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)。

分析师称，周五的举动表明了奥巴马政府调整制裁举措的意愿，以适应与俄罗斯复杂商业项目相关的挑战。

美国财政部称，其不就许可证申请或要求做置评。

美国制裁举措的目的是，通过禁止欧美在俄罗斯非传统石油领域的所有能源服务和科技合作，来减缓俄罗斯未来石油产量。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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