安永看好下半年IPO市场 科技消费行业属热门

路透上海4月16日电---尽管第一季全球首次公开发行(IPO)市场不佳,国际会计和咨询公司安永ERNY.UL合伙人周一预计,IPO融资下半年将会复苏,高科技、消费等领域仍将是热门领域.

安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽在新闻会上透露,大中国地区IPO市场近阶段仍是保持相当高的活跃度,例如港交所的上市聆讯日期5月已排满.而一些高成长的中资企业亦在会上表示,尽管宏观大气候寒风阵阵,但公司的上市计划仍在继续推进中.

"下半年(IPO形势)会比较好,高科技、工业品、消费和资源类比较热门,国内(IPO)还要加上服务和文化产业."他表示,下半年会有一些上市的窗口,目前已有许多企业在准备上市事宜.

安永此前发布报告,由於欧元区主权债务危机带来不确定性,同时中资国有企业大规模上市活动减少,一季度全球IPO合计筹资143亿美元,较去年同期下降七成,创下2009年二季度以来最低水平.

印刷电路板生产企业悦虎(苏州)有限公司首席执行官卢耀普则透露,已开始筹划国内A股上市的计划,公司对於上市的态度是"顺其自然".

宏达电(2498.TW)(HTC)、三星(005930.KS)、中兴、华为等智能手机生产商均是悦虎的客户,去年公司营收逾7亿元.

"上市这个话题,我们还要按照自己的节奏来走.",经营旅游网站的上海景域文化(驴妈妈)总裁助理王松表示,企业最关键的还是要把自己的自身素质提升上去,在寒冬当中要练就一身"铁骨",否则公司的上市也是"流血上市".

苏州悦虎和上海景域均名列安永2011年中国最具潜力企业十强名单之中.入选的这些企业营收年增长幅度大多超过50%,而且多数公司未来二三年计划上市.

2012年中国最具潜力企业评选周一启动,候选企业的门槛包括需是非上市公司、销售收入大於1亿元人民币、过去两年营收平均年增速高於30%、员工人数超过100人,9月安永将公布评选结果.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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