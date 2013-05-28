千余家在华企业近半数利润率不及两年前--安永

路透北京5月28日 - 国际会计和咨询公司安永的一项调查显示，在受访的在华企业中，有近一半企业的利润率较两年前下降，收入增长放缓和成本性通胀走高的双重压力，使利润空间受到挤压。

根据这份针对1,700多家在华企业的首席高管和高级经理的调查，有48%受访企业的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）率较两年前下降，而表示利润率上升的受访企业比例仅前者的一半，即24%。

安永在调查报告中称，过去两年，欧洲和北美等主要市场的经济疲软，导致中国的出口增量大幅下滑，而中国的原材料成本也呈上升趋势，这使得在华企业面临收入和成本的双重夹击。

“在华企业面临的国内外竞争加剧，特别是海外市场艰难使得给众多出口企业带来挑战，这使其很难将成本因素转移出去，”安永大中华区咨询服务主管合伙人黎俊伟表示。

按企业类别看，有55%的在华外资企业表示过去两年的利润率下滑，而中资国有和民营企业的比例分别为42%和50%。

不过调查亦显示，只有3%的受访企业上一财年亏损，表明中国经济还在稳健发展，大部分在华企业依然保持盈利。

“中短期内，大多数企业要想维持利润率，就必须大幅提高生产率，否则只能将市场份额拱手相让，”安永报告称。

上述调查工作于2012年11月至2013年1月执行完成。

中国国家统计局周一公布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-3月略有回落。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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