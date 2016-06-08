一架埃及客机在受到炸弹威胁后降落乌兹别克斯坦

路透莫斯科6月8日 - 乌兹别克斯坦航空公司周三发布声明称，一架从开罗飞往北京的埃及客机在乌兹别克斯坦的乌尔根奇(Urgench)紧急迫降，该客机之前收到了炸弹威胁。

乌兹别克斯坦航空说，这架客机上共有118名乘客和17名机组人员，目前已全部安全撤离。该公司并未指明该客机属于埃及哪家航空公司，不过俄罗斯的通讯社之前报导称，这架客机属于埃及航空。