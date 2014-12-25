《热点透视》欧元区2015：复兴希望还在 麻烦也不少

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack

路透伦敦12月24日 - 2015年的欧元区将在危机和复苏之间游走。民粹主义党派处于上升之势，经济停滞，政府因为内部分歧而陷入瘫痪。但另一方面，欧元区银行业体质增强，还有一个积极主动的欧洲央行。希望之光已经出现，不过十分微弱。

欧元区财政赤字与国内生产总值(GDP)之比仅为2.3%，但与之相伴的是经济增长乏力，而且可以说低赤字是增长缓慢的原因之一。国际货币基金组织(IMF)预测，2015年欧元区经济将增长1.3%，而全球经济增速将是欧元区的三倍。欧元区两个大型经济体法国和意大利仍停滞不前。

但至少有两个有利因素。第一，银行业已经充实了资本，应该有能力放贷。第二，欧洲央行面临通缩威胁被迫放宽信贷，现在已变得更加积极主动。

再加上油价降低，这些利好因素应能保持经济增长足够强劲，避免出现剧烈冲击。欧洲央行的政策应当能支撑资产价格保持坚挺，并削弱欧元。但由于政治瘫痪而被财政的桎梏掣肘，欧元区会继续负债过高。花旗集团预测该地区的失业率高达11.2%，这会进一步推动民粹主义抬头。

这种威胁可能波及几个国家。希腊恐怕会提前大选，期望能就债务问题重新谈判的左翼激进联盟党很可能在政府中占一席之地。意大利总理伦齐(Matteo Renzi)若改革不畅，或也要被迫提前选举，这可能会令主张退出欧元区的北方联盟党(Northern League)获得更大权力。西班牙选举或使左派新政党Podemos影响该国政策，其激进的政策可能导致欧元区拆伙。

欧洲握有对抗民粹主义威胁的资本。质素良好的银行业和适宜的货币政策就是不错的开始。不过政府必需要继续推动经济改革。这需要时间，因此较短期来看还是有必要施行较宽松的财政政策。政府也需要倾听民粹主义：债务重组不应成为禁忌。

只要欧央行继续放宽政策，除非发生经济浩劫，否则就不要指望它会采取什么强硬措施。欧央行总裁德拉吉虽有决心，但若得不到欧元区各成员国的支持，他为促进长期经济增长进行的努力就不能成功。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 徐文焰/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。