2015年欧元区将进入长债发行高峰

2014年10月26日在法兰克福欧央行前拍到的欧元标识。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦12月22日 - 欧元区政府明年的公债发行将创历史纪录。由于各国想锁定处于历史低位的借款成本，倾向于发行更多长期公债。

分析师估计，欧元区几个最大的主权债务国明年的发行计划将比2014年多三分之一；而德国明显是个例外，因该国准备消除预算赤字。

而另一方面，投资者将从意大利、西班牙和葡萄牙等评级较低的国家寻求更高收益率。有关欧洲央行2015年将成为公债买家的预期令投资者后顾无忧。

欧洲央行明年年初可能扩大资产购买计划、把主权债纳入购买范围；这一前景给持续了两年半的欧元区公债涨势再添动力。欧元区借款成本已触及历史低点。

“各国财政部门很想锁定这种超低收益率并延长存续期，”德国商业银行策略师Michael Leister说，“收益率这么低仍有需求，特别是在欧洲央行很可能成为结构性买家的情况下。”

信用评级较低的政府迫切希望借良好市况延长债券的平均存续期。这就意味着进行公债再融资(借新还旧)的需要将有所减少。而鉴于欧洲央行的超低利率时代(最初是为应对金融危机)终将结束，减少再融资的需要是大有裨益的。

10年期西班牙和意大利公债收益率均不到2%，低于可比美国公债收益率，油价下滑加剧了欧元区通缩风险，欧洲央行面临实施量化宽松的压力。

在欧元区危机最严重的时期，投资者不愿购买五年期以上的问题国家债券。不过，欧洲央行总裁德拉吉先是承诺拯救欧元，随后在上月又表示将采取一切必要措施应对过低通胀率，在此之后这些担忧已经减弱。

近期路透调查显示，27位经济分析师中有25位认为，欧洲央行可能在明年初开始购买主权债。

分析师表示，西班牙和意大利公债的吸引力似乎仍高于德国可比公债，后者收益率已跌至0.60%以下的历史低点，未来几周可能降至0.50%。

根据六位分析师的平均预估，欧元区11个举债规模最大的政府明年预计将共计发债9,270亿欧元(1.1万亿美元)，较今年的总规模高出约34%。

不过德国计划明年将发债量下调到2002年以来最低水准，力争在将近半个世纪以来首次实现联邦预算平衡。

尽管西班牙等国家在削减预算赤字方面取得进展，但这些国家仍计划增加发债以支付到期债务，分析师预计明年到期债务规模将在860亿欧元，高于今年的620亿欧元。

2011和2012年，西班牙在发行短债方面要比邻国意大利甚至更为激进，抓住欧洲央行向商业银行提供危机贷款创造出的需求机会。西班牙2016年面临类似的再融资难题，延长债券平均期限就成为关键。

西班牙债务管理机构Tesoro定于明年1月的第一周公布2015年融资需求；分析师平均预估公债发行总额为1,440亿欧元，高于今年的1,330亿欧元。

“我们预计，Tesoro将继续延长公债平均到期期限，2015年的平均期限将从目前的6.28年延长至6.4年，”野村分析师在报告中称。

**融资条件非常好**

比利时债务管理机构也计划在2015年发行更多长期公债，因明年需要为更多到期债券进行再融资。

上周，法国国库署负责人Ambroise Fayolle表示，他预计明年对较长期公债的需求将继续增加，并称国库署考虑增加新的15年期或20年期指标公债。“现在的融资条件非常好，”Fayolle说。

法国料继续以较低的利率发债，尽管穆迪和标准普尔明年有可能调降其AA的债信评级。分析师表示，法国市场流动性充裕，且预期该国将保有相对较高的评级，使其成为德国之外富有吸引力的选择。(完)

(编译 王颖/洪曦/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵/杜明霞)

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