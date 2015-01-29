欧洲央行执委科尔称希腊必须遵守游戏规则--报载

美联储今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透法兰克福1月29日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周四对意大利晚邮报表示，希腊政府必须继续遵守承诺。
当晚邮报问到希腊是否必须继续履行金融责任时，科尔答道：“希腊必须继续遵守游戏规则。”
科尔还阐述了决定央行购债计划施行时间长短的指标，“只有在我们强烈感觉通胀在接近2%的情况下，才会结束量化宽松”。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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