预期欧元区在12个月内解体的投资者比例升至38%--调查

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透伦敦3月3日 - 周二的一份调查显示，投资者2月对欧元区解体的预期升至两年来高点，即便之前希腊与欧元区伙伴国就关键的金融救助达成一致。
Sentix欧元区解体指数(EBI)升至2013年3月以来最高，38%的受访者预计欧元区将在未来12个月内解体，高于1月时的调查结果24.3%。
EBI在2012年7月达到73%的高位，并在2014年7月触及低点7.6%。
这次调查是在2015年2月26日至28日进行，有980位散户和机构投资者参与。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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