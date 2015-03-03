预期欧元区在12个月内解体的投资者比例升至38%--调查

路透伦敦3月3日 - 周二的一份调查显示，投资者2月对欧元区解体的预期升至两年来高点，即便之前希腊与欧元区伙伴国就关键的金融救助达成一致。

Sentix欧元区解体指数(EBI)升至2013年3月以来最高，38%的受访者预计欧元区将在未来12个月内解体，高于1月时的调查结果24.3%。

EBI在2012年7月达到73%的高位，并在2014年7月触及低点7.6%。

这次调查是在2015年2月26日至28日进行，有980位散户和机构投资者参与。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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