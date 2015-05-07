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国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 17:28 BJT

欧洲央行执委莫尔许称 特殊环境下可能实施资本管制--报载

路透法兰克福5月7日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周四接受西班牙La Vanguardia报纸采访，当记者问及在希腊采取资本管制的可能性时，他表示，在非常情况下，有可能采取资本管制。

“在不同寻常的环境下，各国都会采取非常措施。事先讨论这些问题可能对市场产生负面影响，”当问及资本管制对于希腊是否有用时，莫尔许回答道。

当问及希腊是否可能对欧元区的债务违约时，莫尔许说，“美国和其他货币联盟都出现过违约，但没有产生政治后果。重要的是欧洲国家对政治凝聚力的看法，以及他们团结在一起的意愿。”(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

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