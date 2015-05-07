欧洲央行执委莫尔许称 特殊环境下可能实施资本管制--报载

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透法兰克福5月7日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周四接受西班牙La Vanguardia报纸采访，当记者问及在希腊采取资本管制的可能性时，他表示，在非常情况下，有可能采取资本管制。
“在不同寻常的环境下，各国都会采取非常措施。事先讨论这些问题可能对市场产生负面影响，”当问及资本管制对于希腊是否有用时，莫尔许回答道。
当问及希腊是否可能对欧元区的债务违约时，莫尔许说，“美国和其他货币联盟都出现过违约，但没有产生政治后果。重要的是欧洲国家对政治凝聚力的看法，以及他们团结在一起的意愿。”(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
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路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。