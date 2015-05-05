欧元区经济成长料增强 通胀率料上升--欧盟执委会

路透布鲁塞尔5月5日 - 欧盟执委会周二指出，欧元区今年经济成长率将高于原先预估，因受到油价下跌、欧元贬值、全球经济成长稳定、及有利的财政与货币政策之助。

欧盟执委会在欧盟28国及欧元区19国的季度经济预测中，亦预估今年稍晚通胀率将上扬，失业率下滑。

欧盟执委会预测，2015年欧元区经济增长将由三个月前预测的增长1.3%加快至1.5%。明年预估成长率则维持在1.9%不变。

“欧元区经济享有数年来最好的春季表现，受外部因素和内部政策措施开始产生效果的支撑，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示。

随着经济增长加快，通胀率也上升。欧盟执委会将今年的通胀率预估由三个月前的下滑0.1%上调至增长0.1%，明年的消费者物价可能上涨1.5%，而不是之前预测的1.3%。

更强劲的成长也将有助于更迅速拉低失业率--欧盟执委会现预计欧元区今年失业率为11.0%，明年为10.5%，分别低于先前预测的11.2%和10.6%。

欧元区整体政府赤字/GDP比今年料为2.0%，低于先前预测的2.2%；2016年则为1.7%，低于先前预测的1.9%。

欧盟执委会指出，欧元区债务/GDP比去年达94.2%的高点，今年将降至94.0%，2016年则料为92.5%。执委会三个月前的预估认为债务/GDP比今年会在94.4%触顶。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜/张若琪 审校 于春红/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。