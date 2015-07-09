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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 18:13 BJT

欧元集团主席迪塞尔布洛姆仍寻求连任

路透阿姆斯特丹7月9日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆的发言人周四表示，他没有计划放弃连任欧元集团主席的努力。

迪塞尔布洛姆寻求赢得再次担任欧元集团主席的2.5年任期，与西班牙经济部长德金多斯展开竞争。

作为欧元集团主席，迪塞尔布洛姆代表欧洲债权人与希腊就救助方案进行了谈判。

新一届欧元集团主席将在周一选出，迪塞尔布洛姆的任期于7月21日结束。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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