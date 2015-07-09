欧元集团主席迪塞尔布洛姆仍寻求连任

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透阿姆斯特丹7月9日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆的发言人周四表示，他没有计划放弃连任欧元集团主席的努力。
迪塞尔布洛姆寻求赢得再次担任欧元集团主席的2.5年任期，与西班牙经济部长德金多斯展开竞争。
作为欧元集团主席，迪塞尔布洛姆代表欧洲债权人与希腊就救助方案进行了谈判。
新一届欧元集团主席将在周一选出，迪塞尔布洛姆的任期于7月21日结束。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。