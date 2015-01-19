欧盟主席贾克警告称 新当选的希腊新政府必须遵守前届承诺

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟执委会主席贾克对路透表示，希腊上台的新政府必须遵守前届领导人的承诺并继续推进改革。
贾克的这番言论被视作对希腊左翼激进联盟党(Syriza)的明确警告。距离希腊1月25日大选只有数天，该党正在巩固他们相对于执政保守党派的民调领先优势。
左翼激进联盟党宣称，将结束撙节政策，扭转一些改革举措，停止私有化进程并将就希腊债务问题重新谈判。
“任何新当选的希腊政府都必须尊重既有承诺，并继续推进改革和履行财政责任。”贾克在声明中对路透表示。“欧洲将支持希腊。但与此同时，欧洲社会也期待希腊能够履行此前与伙伴国达成的协议。”
金融市场将密切关注希腊全国大选，担心左翼激进联盟党的当选将引发希腊与援助方--欧盟和国际货币基金组织(IMF)的僵局，并可能触发新的金融危机。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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