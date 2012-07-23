F1德国大奖赛阿隆索夺冠

在周日举行的F1德国大奖赛中，从杆位发车的阿隆索率先冲过终点，为法拉利车队赢得了车队历史上第219个分站赛冠军，亦是他个人第30个分站赛冠军。阿隆索以34分的优势继续占据车手积分榜榜首。红牛车队的德国车手维特尔夺得第二，迈凯轮车队车手巴顿获得第三。