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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 14:11 BJT

F1德国大奖赛阿隆索夺冠

在周日举行的F1德国大奖赛中，从杆位发车的阿隆索率先冲过终点，为法拉利车队赢得了车队历史上第219个分站赛冠军，亦是他个人第30个分站赛冠军。阿隆索以34分的优势继续占据车手积分榜榜首。红牛车队的德国车手维特尔夺得第二，迈凯轮车队车手巴顿获得第三。

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