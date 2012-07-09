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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 16:21 BJT

英国站韦伯折桂

周日在银石赛道上演的F1英国站比赛中，澳大利亚车手韦伯击败去年该站冠军阿隆索，继摩纳哥站後斩获本赛季第二个分站冠军，并帮助红牛车队在积分榜上继续领跑。阿隆索首发之後一直领先，却没能阻止韦伯在第48圈反超。阿隆索在车手积分榜中以13分的优势继续领跑。路透

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