FAA核准波音787客机新电池系统设计 近日可望复飞

路透4月21日 - 美国联邦航空管理局(FAA)周五核准波音(BA.N)修改后的787梦幻客机电池系统，这是787客机复航的重要一步。787客机今年1月因锂电池过热问题而停飞。

FAA核准设计更改，使波音能够立即开始对全球各家航空公司的50架787客机进行修改。

FAA的核准，使波音787客机停飞几乎宣告结束，据估计这次停飞造成波音损失6亿美元，客机暂停交付，部分航空公司被迫租用其他客机。多家航空公司已表示，将向波音寻求赔偿，可能加重波音的损失。

美国唯一使用787客机的联合航空(UAL.N)表示，计划5月31日起的航班加入787客机。

理论上，787客机可能一周内就能再度复飞。波音表示，每架787客机修改电池需要五天时间，并没有监管限制阻止航空公司在完成修改后让787客机加入服务。但787计划首席工程师Mike Sinnett周五在记者会上表示，实际上，航空公司通常会先进行“检查性飞行”，然后再搭载旅客。

Sinnett表示，波音目前在全球各地已有10组团队，周五核准开始修改，修改工作可以迅速进行，接下来就由航空公司决定何时使用787客机。

FAA表示，下周将发布指令正式取消美国的787载客航班停飞令。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

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