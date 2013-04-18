独家：FAA接近就解除波音787客机禁飞令跨出决定性一步

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透4月17日 - 几名知情人士称，美国监管机构正接近批准一份关键文件，可能会开启波音(BA.N)787梦幻客机在数周内解除禁飞恢复航行的程序。
若能批准这份文件，将是朝着结束为期三个月的787客机禁飞令迈出决定性一步。这将开启允许航空公司启用787飞机的一系列程序性步骤。
这次禁飞给波音造成的损失估计达6亿美元，并使成机交货暂停，部分航空公司被迫租用其他机型。几家航空公司表示他们将向波音求偿，可能加剧后者损失。
波音重新设计了出现问题的电池系统，并在本月稍早向美国联邦航空管理局(FAA)提交了测试结果。
两名消息人士称，上述文件最早可能在下周批准。
FAA拒绝就波音是否已提交该文件置评。文件确切内容尚不清楚。
波音仅表示准备继续与FAA合作，“确保我们达到他们所有期望。”除此之外拒绝进一步置评。
消息人士称，批准的时间尚未确定，仍可能推后。批准程序之外还可能额外附加其它步骤，导致批准时机可能进一步推后，使787是否及何时恢复使用继续存疑。(完)
(编译 程琳; 审校 张明钧)
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