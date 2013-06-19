独家：Facebook宣布有效广告客户数量达到100万

路透6月18日 - Facebook(FB.O)周二宣布，公司目前在全球的有效广告客户数量已达100万户，这些客户在过去28天内使用了该平台。此事对寻求恢复营收增长的Facebook而言，具有重大意义。

这些客户中，绝大多数为小企业主，他们对这个全球第一大社交网络平台趋之若鹜。

Facebook管理层希望能够争取到更多小型广告客户，因目前已有1,600万本地企业在其网络上建立了免费页面，这些企业从珠宝销售商到服装店种类繁多。

市场研究公司eMarketer称，虽然精确计算小型广告客户在互联网一项上面花了多少钱并不容易，但2012年它们在美国的支出约为320亿美元。

“多数小企业主一开始是Facebook的用户，然后建立了自己的网页，此后又升级成广告客户，”Facebook小企业业务主管Dan Levy说。

他表示，Facebook并不打算对企业建立页面收费。

广告收入占Facebook营收的85%--其中也包括来自全球大公司和广告机构的收入。但去年收入增长大幅放慢，目前公司正在竭力刺激广告业务的成长。

Facebook在上季公布的第一季营收为14.6亿美元。广告收入增长43%，为2011年底以来最快增速。

公司没有透露小企业的广告收入有多少，也并未说明有效广告客户数量达到100万大关用了多长时间。

公司想了一些办法来帮助促进增长，其中包括全面整改新闻提供业务，并改变广告客户在网络上购买广告的方式以简化流程。

Pivotal Research Group分析师Brian Wieser认为，小企业主是Facebook成功的“关键”。

“他们在去年中推出针对小企业推出的新广告产品后，有能力大幅提高收入增长速度，”他说。

加州Orange County的小企业主Kim Caulfield出售马尾制成的定制饰品，她开始利用Facebook广告为自己的公司Tail Spin寻找更多客户。

目前她每天花费约25美元，Facebook平台上的广告就可以让她有机会联系到马类爱好者，这部分人的数量可能超过500万人。

专门从事本地广告研究的BIA Kelsey公司称，有50%以上的小企业主使用Facebook页面推销自己的产品，但只有16%使用其广告服务.(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。