Facebook收挫11% 现实让投资者冷静

2012年5月16日拍摄的照片显示Facebook页面。Facebook在没有承销商全力支持的第一个交易日下挫11%，对於部分投资者而言，股价要比上周五缩水近25%，有些投资者因此转向其它较早上市的个股。 REUTERS/Valentin Flauraud

* 股价一度大跌13.7%

* 投资者转向其它科技股

* Nasdaq称将改变IPO程序

路透5月21日电---Facebook(FB.O)在没有承销商全力支持的第一个交易日下挫11%,.对於部分投资者而言,股价要比上周五缩水近25%,有些投资者因此转向其它较早上市的个股.

Facebook挂牌一波三折,促使Nasdaq周一表示将修改其首次公开招股(IPO)程序.这可能有利於正在考虑上市的公司,但对於Facebook则没有什麽意义.Facebook的主承销商摩根士丹利(MS.N)不得不出手,防止其在公开市场跌破38美元的招股价.

即便如此,一名消息人士表示,摩根士丹利自己的经纪人一度对所发生的各种技术问题"怒气冲冲地叫嚷",部分投资者无法确定买卖指令是否得到执行.

由於没有得到新的支撑,Facebook股价在Nasdaq市场收低4.20美元,报34.03美元.这比上周五的日高45美元狂跌了近25%.

"目前,它难副盛名,"芝加哥FuturePath Trading LLC的期货分析师及经纪人Frank Lesh表示.他并指出,有些人可能已决定暂时观望,等其下跌後再买进.

"看看它的估值吧.它可能只适合少数人购买,而且是极其富有的人,"他说.

Facebook股价重挫,导致其市值损失逾110亿美元.

Facebook周一成交量仍然巨大,将近1.68亿股换手,使之成为美国市场中交投最活跃的股票.上周五成交量约为5.81亿股.

据Nasdaq的一则通知,其跌幅在开盘几分钟後就触发了熔断机制,限制卖空操作.

**情绪化交投**

"我们发现Facebook的交投非常情绪化,周末许多媒体消息偏向负面,可能促使投资者决定抛售,"TD Ameritrade的首席衍生品策略师JJ Kinahan表示.

其它曾经的互联网宠儿也随Facebook下跌,随後凭借自己的实力反弹. Yelp(YELP.N)和Groupon(GRPN.O)上涨,但Zynga (ZNGA.O)和LinkedIn LNKD.N下跌.

也不全是坏消息.Nasdaq.IXIC综合股价指数收高2.46%.知名科技股大幅上涨,苹果(AAPL.O)劲升5.8%,亚马逊(AMZN.O)收升2%.(完)

--编译 张涛;审校 李爽

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