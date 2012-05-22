Facebook收挫11% 现实让投资者冷静

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 股价一度大跌13.7%
* 投资者转向其它科技股
* Nasdaq称将改变IPO程序
路透5月21日电---Facebook(FB.O)在没有承销商全力支持的第一个交易日下挫11%,.对於部分投资者而言,股价要比上周五缩水近25%,有些投资者因此转向其它较早上市的个股.
Facebook挂牌一波三折,促使Nasdaq周一表示将修改其首次公开招股(IPO)程序.这可能有利於正在考虑上市的公司,但对於Facebook则没有什麽意义.Facebook的主承销商摩根士丹利(MS.N)不得不出手,防止其在公开市场跌破38美元的招股价.
即便如此,一名消息人士表示,摩根士丹利自己的经纪人一度对所发生的各种技术问题"怒气冲冲地叫嚷",部分投资者无法确定买卖指令是否得到执行.
由於没有得到新的支撑,Facebook股价在Nasdaq市场收低4.20美元,报34.03美元.这比上周五的日高45美元狂跌了近25%.
"目前,它难副盛名,"芝加哥FuturePath Trading LLC的期货分析师及经纪人Frank Lesh表示.他并指出,有些人可能已决定暂时观望,等其下跌後再买进.
"看看它的估值吧.它可能只适合少数人购买,而且是极其富有的人,"他说.
Facebook股价重挫,导致其市值损失逾110亿美元.
Facebook周一成交量仍然巨大,将近1.68亿股换手,使之成为美国市场中交投最活跃的股票.上周五成交量约为5.81亿股.
据Nasdaq的一则通知,其跌幅在开盘几分钟後就触发了熔断机制,限制卖空操作.
**情绪化交投**
"我们发现Facebook的交投非常情绪化,周末许多媒体消息偏向负面,可能促使投资者决定抛售,"TD Ameritrade的首席衍生品策略师JJ Kinahan表示.
其它曾经的互联网宠儿也随Facebook下跌,随後凭借自己的实力反弹. Yelp(YELP.N)和Groupon(GRPN.O)上涨,但Zynga (ZNGA.O)和LinkedIn LNKD.N下跌.
也不全是坏消息.Nasdaq.IXIC综合股价指数收高2.46%.知名科技股大幅上涨,苹果(AAPL.O)劲升5.8%,亚马逊(AMZN.O)收升2%.(完)
--编译 张涛;审校 李爽
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