Facebook上市发行价定在最高端 筹资逾160亿美元

2012年5月16日拍摄的电脑上Facebook页面。Facebook将首次公开发行(IPO)价格定在了参考区间高端，筹资额将超过160亿美元，因需求旺盛，散户热情尤其高涨。这助长了该股周五挂牌首日将大幅蹿升的预期。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透纽约/旧金山5月17日电---Facebook(FB.O)将首次公开发行(IPO)价格定在了参考区间高端,筹资额将超过160亿美元,因需求旺盛,散户热情尤其高涨.这助长了该股周五挂牌首日将大幅蹿升的预期.

对Facebook挂牌首日涨幅的预测相差很大,部分专家称,高发行价和增加售股数量可能把涨幅限制在10-20%,也有专家称,此次发行声势如此浩大,涨幅不足50%都是令人失望的.

"我认为涨幅超过50%就会被看作是成功的发行--低於这个水平就会让人失望."Morningstar分析师Jim Krapfel称,"很多散户都不关心估值.这会成为推动该股首日大涨的动力."

Facebook此次出售其15%的股份,每股定价在38美元,估值为1,040亿美元.

这使得Facebook的市值堪与亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)匹敌,超过惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O的总和.Facebook仅有八年历史,由执行长扎克伯格在哈佛大学的宿舍中创立.

Facebook股票将於周五上午11点左右在Nasdaq上市交易,完成其在华尔街的首秀.很多人说,是次IPO更像是一个文化现象和商业传奇故事.

"数亿民众对Facebook极为热衷.很多人期望参与此次盛会,为他们钟爱的公司捧场.这创造了罕见的股票申购热情,"ITG Research分析师Steve Weinstein说.

Facebook周二将IPO目标价从28-35美元上调至34-38美元.超过一半的募集资金将流向现有股东,包括Accel Partners和俄罗斯DST Global等早期支持者.该公司拥有约9亿名用户.

若承销商行使超额配售权(greenshoe option),Facebook是次将募集资金超过184亿美元,成为美国史上规模第二大的IPO,仅次于Visa(V.N).

一些投资者原以为Facebook的招股定价会是每股40美元.不过,Nasdaq综合股价指数周四跌逾2%,削弱了这种预期.

"如果市况不是这麽糟糕,定价可能会是40美元,"研究机构IPO Boutique的Scott Sweet说."预计开盘会有相当不错的溢价,但不大可能复制LinkedIn那样的表现,因为这宗IPO规模太大了.发股数量太大,而且会有很多抛售."

专业网络公司LinkedInLNKD.N股价在上市首日大涨逾一倍.

Dun & Bradstreet的行业分析师Lee Simmons预计Facebook周五上市会有10-20%的升幅.

"发行价提高,发行规模巨大,因此很难再大幅蹿升,"Simmons说."若说要达到LinkedIn那样股价翻番的程度,就更困难了,因为Facebook的招股规模更大..."

**挑战犹存**

尽管期望很高,但Facebook在保持成长势头方面仍面临诸多挑战.

一些投资者担忧,越来越多用户借助平板电脑和智能手机等移动设备访问Facebook,该公司尚未找到从中赚钱的途径.与此同时,占Facebook营收主要部分的在线广告业务营收近几个月增速放缓.

一些金融顾问警告潜在投资者勿立即抢进Facebook股票,但该知名品牌仍可能吸引到足够的买兴,超过通用汽车(General Motors)(GM.N)在2010年摆脱破产保护重新上市首日的4.58亿股交易量.

瑞银集团(UBS)的一名顾问最初接到12个客户购买Facebook股票的委托电话,但在过去几周,两个客户已改变主意.

"近期媒体报导的负面新闻让很多人退缩,"该不愿透露姓名的顾问称."通用汽车停止在Facebook做广告,让一个客户感到担忧."

33家承销商负责Facebook是次新股发行,摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)为牵头行.(完)

--编译 程琳/肖群英/郑茵;审校 张荻/张涛

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