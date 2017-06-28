Facebook月度活跃用户数达到20亿 较2012年翻一番

三星宣布在美国投资3.8亿美元设厂 为文在寅访美送上大礼（更新版）
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透旧金山6月27日 - 全球最大社群网路Facebook(FB.O)周二称，目前经常使用其旗舰服务的用户人数达到20亿，成为公司发展史上的又一里程碑。
执行长扎克伯格在Facebook的一篇贴文中向粉丝们披露了上述数据。“很荣幸这一路有你们，”他写道。
这样的用户人数超过任何一个国家的人口，也超过全球七大洲中六个大洲的人口，相当于全球75亿人口的25%以上。
Facebook对月度活跃用户的定义是，在过去30天通过其网站、移动设备或使用其Messenger应用登陆并访问过Facebook的Facebook注册用户，使用Instagram或WhatsApp网络而非Facebook的用户则不包括在内。
Facebook的用户数让其他同业显得相形见绌。推特(TWTR.N)4月报告称，月度活跃用户为3.28亿；第一季末，Snap Inc(SNAP.N) 的Snapchat每日用户数为1.66亿。
截至3月31日，Facebook月度活跃用户数为19.4亿，较一年前增长17%。该公司月度活跃用户数在2012年10月达到10亿。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
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路透伦敦6月29日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周四表示，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀，不过他对当前利率水平感到满意。
路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会周四公布数据显示，欧元区6月经济信心跳升幅度高于预期，升至近10年高位，各行业乐观信心全面增强。