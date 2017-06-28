Facebook月度活跃用户数达到20亿 较2012年翻一番

路透旧金山6月27日 - 全球最大社群网路Facebook(FB.O)周二称，目前经常使用其旗舰服务的用户人数达到20亿，成为公司发展史上的又一里程碑。

执行长扎克伯格在Facebook的一篇贴文中向粉丝们披露了上述数据。“很荣幸这一路有你们，”他写道。

这样的用户人数超过任何一个国家的人口，也超过全球七大洲中六个大洲的人口，相当于全球75亿人口的25%以上。

Facebook对月度活跃用户的定义是，在过去30天通过其网站、移动设备或使用其Messenger应用登陆并访问过Facebook的Facebook注册用户，使用Instagram或WhatsApp网络而非Facebook的用户则不包括在内。

Facebook的用户数让其他同业显得相形见绌。推特(TWTR.N)4月报告称，月度活跃用户为3.28亿；第一季末，Snap Inc(SNAP.N) 的Snapchat每日用户数为1.66亿。

截至3月31日，Facebook月度活跃用户数为19.4亿，较一年前增长17%。该公司月度活跃用户数在2012年10月达到10亿。(完)