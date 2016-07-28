焦点：Facebook广告营收骤增提振获利超预期 股价触及纪录高位

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透7月27日 - Facebook (FB.O)周三进一步证明，在把注意力转向获利方面做得更好。其公布的获利高于预期，提振股价升至纪录高位。
这家领先社交媒体公司的移动应用及视频业务，吸引到新的广告商，并鼓励现有广告商增加支出。Facebook月度用户数量现已超过17亿，远高于任何对手。
该公司股价盘后跳涨5.8%至130.45美元，此前触及2012年上市以来最高水准。
“Facebook已经表明，在成为巨头的同时，还可以不断创新，”Moor Insights & Strategy旗下分析师Patrick Moorhead称，“他们迅速从台式机转向移动设备，这一点做得很好。这曾是他们上市时面临的最大问题。”
Facebook在进军视频领域方面，看来做得要比推特(Twitter)(TWTR.N)好得多。后者周三公布季度营收增长为三年最慢。
移动广告营收占公司总体广告营收的84%，上年同期为76%。
总广告营收飙升63%至62.4亿美元，据市场研究公司FactSet StreetAccount，分析师平均预计为58.0亿美元。
月度活跃用户数量也强劲增长，截至6月30日达17.1亿个，上年同期为14.9亿个。
Facebook财务长David Wehner指出，亚太、尤其是印度是用户持续增长前景最好的地区之一。亚太地区“过去几个季度表现一直很好，我们将继续把全球销售资源向这里投放，以抓住机遇，”Wehner接受路透采访时称。
**开拓新领域**
广告客户支出重点从电视转向网络和移动平台，Facebook是最大的受益者之一。该公司一直在扩大移动视频业务，Snapchat和YouTube是该市场中的强大竞争对手。
该公司还让广告客户体验其最近推出的直播产品Facebook Live。
Facebook仍有几个未开拓的领域可以带来提高营收的机会，其中包括WhatsApp和Messenger应用程序，这两个应用均有超过10亿的用户。但Wehner表示，该公司并不计划很快利用他们来赚钱，而是侧重于加强企业和用户在这些应用上的互动。
Facebook还拥有图片共享应用Instagram，最近宣布其拥有超过5亿用户。Facebook还没有透露Instragram创收情况，但研究机构eMarketer预计今年该应用将创造15亿美元的营收。
截至6月30日的第二季，Facebook扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.97美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为0.82美元。
归属于Facebook股东的净利升至20.5亿美元，或每股0.71美元，上年同期分别为7.15亿美元和0.25美元。
总营收大增59.2%至64.4亿美元，分析师平均预估为60.2亿美元。
Facebook获利图表：tmsnrt.rs/1SKTFU3
(完)
(编译 许娜/王丽鑫/李爽 审校 张涛)
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