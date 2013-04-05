Facebook推出安卓版定制UI“Home”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Gerry Shih

路透加州门洛帕克4月4日 - Facebook公司 在自身没有手机品牌的情况下周四作出了一项进军移动计算机领域的大胆尝试，推出了基于安卓系统的定制UI。

这款名为“Home”的定制UI允许用户全面修改安卓系统，在众多移动设备主屏幕上突出展示Facebook的新闻和以及应用的新动态消息，同时隐藏其他应用软件。

Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg)对汇聚在门洛帕克的记者和行业高管表示：“为什么我们需要先进入这些应用才能知道我们所关心的人的动态呢？”

“我们想要把所有这些内容都放到桌面。”

从4月12日起，用户可在Google Play免费下载"Home"的定制UI。此外，HTC与Facebook联合推出的定制机HTC First当天也将在美国上市，美国电话电报公司(AT&T) 拥有独家售卖权。法国电信 旗下移动运营商Orange将在欧洲售卖此款手机。

不同于传统的壁纸或“锁屏”，安装了Home定制UI的用户打开手机后会可直接看到Facebook好友的照片、动态更新等滚动式信息，而不仅仅是单纯的手机背景。

Facebook的高管还展示了被Facebook称作互动界面的“Chat Heads”，该功能是手机短信和Facebook好友聊天信息的集合体。

扎克伯格表示：“在某种程度上说，这是下一代移动版的Facebook。从更深层次说，这将成为改变我们如何使用这些计算机设备的开始。”（完）