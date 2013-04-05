Facebook推出安卓版定制UI“Home”

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gerry Shih
路透加州门洛帕克4月4日 - Facebook公司 在自身没有手机品牌的情况下周四作出了一项进军移动计算机领域的大胆尝试，推出了基于安卓系统的定制UI。
这款名为“Home”的定制UI允许用户全面修改安卓系统，在众多移动设备主屏幕上突出展示Facebook的新闻和以及应用的新动态消息，同时隐藏其他应用软件。
Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg)对汇聚在门洛帕克的记者和行业高管表示：“为什么我们需要先进入这些应用才能知道我们所关心的人的动态呢？”
“我们想要把所有这些内容都放到桌面。”
从4月12日起，用户可在Google Play免费下载"Home"的定制UI。此外，HTC与Facebook联合推出的定制机HTC First当天也将在美国上市，美国电话电报公司(AT&T) 拥有独家售卖权。法国电信 旗下移动运营商Orange将在欧洲售卖此款手机。
不同于传统的壁纸或“锁屏”，安装了Home定制UI的用户打开手机后会可直接看到Facebook好友的照片、动态更新等滚动式信息，而不仅仅是单纯的手机背景。
Facebook的高管还展示了被Facebook称作互动界面的“Chat Heads”，该功能是手机短信和Facebook好友聊天信息的集合体。
扎克伯格表示：“在某种程度上说，这是下一代移动版的Facebook。从更深层次说，这将成为改变我们如何使用这些计算机设备的开始。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币